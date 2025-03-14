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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн сообщил о погибшей и разрушенном музее после удара ВСУ по Судже

Сюжет
Военная операция на Украине
Погибла сотрудница краеведческого музея, еще два человека пострадали, сообщил Александр Хинштейн. По его словам, здание было уничтожено
Суджа,&nbsp;Курская&nbsp;область
Суджа, Курская область (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Украинские силы нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, погибла сотрудница учреждения, еще двое пострадали, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние. Еще двое сотрудников ранены — сейчас они доставляются в медицинское учреждение. Само историческое здание, к сожалению, уничтожено», — написал он в телеграм-канале.

Хинштейн сообщил о погибшей и разрушенном музее после удара ВСУ по Судже
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По словам Хинштейна, речь идет о так называемом доме Чупилова, который был построен в конце XIX века и признан памятником архитектуры.

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Суджа была единственным городом, который ВСУ взяли под контроль в ходе вторжения в Курскую область. Минобороны отчиталось об освобождении населенного пункта 13 марта.

С 15 марта власти региона ограничат въезд и перемещение гражданских лиц во множестве приграничных населенных пунктов. В оперштабе области объяснили это решение тем, что не все территории были обследованы саперами. В основном в списке поселения в Суджанском районе, включая областной центр.

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Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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