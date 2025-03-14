Хинштейн сообщил о погибшей и разрушенном музее после удара ВСУ по Судже
Украинские силы нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, погибла сотрудница учреждения, еще двое пострадали, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние. Еще двое сотрудников ранены — сейчас они доставляются в медицинское учреждение. Само историческое здание, к сожалению, уничтожено», — написал он в телеграм-канале.
По словам Хинштейна, речь идет о так называемом доме Чупилова, который был построен в конце XIX века и признан памятником архитектуры.
Суджа была единственным городом, который ВСУ взяли под контроль в ходе вторжения в Курскую область. Минобороны отчиталось об освобождении населенного пункта 13 марта.
С 15 марта власти региона ограничат въезд и перемещение гражданских лиц во множестве приграничных населенных пунктов. В оперштабе области объяснили это решение тем, что не все территории были обследованы саперами. В основном в списке поселения в Суджанском районе, включая областной центр.
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