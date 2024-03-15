Украина сообщила о возвращении 100 тел погибших военных
Украина вернула 100 тел погибших военных, сообщил на своем странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) координационный штаб по обращению с военнопленными.
После идентификации тела передадут родственникам, сообщили в штабе. Там также выразили благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста.
Минобороны России пока не комментировало обмен.
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