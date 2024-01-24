Картаполов заявил о срыве обмена пленными из-за сбитого Ил-76

Андрей Картаполов (Фото: duma.gov.ru)

Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области сорвало обмен военнопленными между Россией и Украиной. Об этом заявил журналистам председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает корреспондент РБК.

По его словам, сегодня должен был пройти обмен пленными по формуле «192 на 192»: на Ил-6 находились 65 человек, остальных отправили на втором самолете, который развернули после катастрофы.

Картаполов считает, что Ил-76 был сбит украинской стороной «для того, чтобы сорвать этот обмен и обвинить в этом Россию».

«Сегодня пока об обмене, видимо, речь идти не может», — добавил депутат. При этом он заверил, что «мы все равно сделаем все, чтобы наших ребят вернуть, и продолжим эту работу».

О крушении самолета Ил-76 в Белгородской области сообщили губернатор Вячеслав Гладков и Минобороны России. По данным ведомства, на борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных украинских военнослужащих, их везли для обмена пленными. Гладков заявил, что все находившиеся в самолете погибли.

По словам Картаполова, Ил-76 сбили украинские военные с помощью трех ракет Patriot или IRIS-T. Их поставляли Украине США и Германия. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума подготовит обращение к этим странам из-за крушения самолета.