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Военная операция на Украине ,  
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Вернувшегося после обмена военного обвинили в боях на стороне Украины

«Ъ»: военного из Башкирии Богданова после обмена пленными обвинили в боях за ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Радик Богданов служил в российской армии, сдался в плен и перешел на сторону ВСУ, но был возвращен России в качестве военнопленного спустя полгода, выяснил «Коммерсантъ». Против него завели уголовное дело, мужчине грозит до 20 лет
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Против уроженца Башкирии Радика Богданова, заведено уголовное дело за участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, ранее об этом писал телеграм-канал Baza.

Прошлым летом 52-летний Богданов, будучи военнослужащим России, сдался плен солдатам украинского добровольческого вооруженного подразделения «Скала», выяснили газета и телеграм-канал. Это произошло близ села Водяное в Донбассе. После инструктажа по боевое, медицинской и взрывотехнической подготовке служащий вступил в ряды «Скалы» и до начала января воевал против российской армии, следует из материалов дела.

О переходе военнопленного прежде служившего в «Шторм Z» Радика Богданова на сторону украинской армии сообщил прошлым летом один из украинских телеграм-каналов, отмечает издание.

Батальон «Скала» специализируется на штурмовых операциях и разведке с применением беспилотников. С осени поздразделение включили в состав 425-й отдельной штурмовой бригады сухопутных войск ВСУ. Штаб-квартира «Скалы» находится в городе Днепр.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Как пишет Baza, он вернулся в Россию в рамках обмена военнопленными. Затем следователи выяснили о совершенном им преступлении, опираясь на материалы ФСБ и центра противодействия экстремизму МВД Башкирии. Дело заведено Главным следственным управлением МВД по Башкирии, по этой статье (ч. 3 ст. 208 УК) грозит от десяти до 12 лет лишения свободы.

Богданов признал вину. Он задержан на двое суток, следствие планирует просить о его аресте.

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Скорее всего, подозреваемому изменят вменяемую статью, рассказали источники газеты. По их словам, действия мужчины могут переквалифицировать как добровольную сдачу в плен (ст. 352.1 УК) и госизмену в форме перехода на сторону противника (ст. 275 УК), вторая статья допускает пожизненное лишение свободы, причем следствие будет вести не МВД, а ФСБ.

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Богданов прежде был не раз судим. В картотеке Кармаскалинского межрайонного суда «Коммерсантъ» обнаружил решение, в соответствии с которым в 2009-м мужчина был приговорен к 8 годам и 11 месяцам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, но был условно-досрочно спустя семь лет — в феврале 2016 года.

В марте 2017-го его осудили за незаконное проникновение в жилище, Богданов получил восемь месяцев исправительных работ, но затем изменил наказание на 71 день заключения. После освобождения в МВД потребовали установить в его отношении административный надзор и ограничения. Представитель ведомство указывал в суде, что Богданов «по месту жительства характеризуется отрицательно» и «злоупотребляет спиртными напитками», а после освобождения шесть раз привлекался к ответственности за совершение административных правонарушений.

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обмен пленными Башкирия госизмена дело о госизмене
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