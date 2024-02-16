Россия и Украина обменялись телами погибших военных
Украина и России провели очередной обмен телами погибших военных. Как рассказал РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев, российской стороне вернули тело 61 погибшего.
По сообщению украинского штаба по вопросам обращения с военнопленными, Украина получила 58 тел. Передача останков состоялась при содействии Международного Комитета Красного Креста, уточнили там.
После начала спецоперации России и Украина регулярно сообщают об обменах военнопленными и телами погибших. Так, 8 февраля состоялся обмен военнопленными по формуле «100 на 100», сообщало Минобороны России. В конце января стороны обменялись телами погибших: Россия получила 55 тел погибших военных, Украина — 77 тел.
Президент Владимир Путин ранее говорил, что пропорции числа взятых пленных у России и Украины — примерно 1 к 10, и подчеркивал, что, несмотря на атаку на Ил-76, обмены военнопленными продолжатся.
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