 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Сюжет
Военная операция на Украине
Депутат Саралиев сообщил РБК, что российской стороне вернули тело 61 погибшего. Украинской сторона сообщила о возвращении 58 тел
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Украина и России провели очередной обмен телами погибших военных. Как рассказал РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев, российской стороне вернули тело 61 погибшего.

По сообщению украинского штаба по вопросам обращения с военнопленными, Украина получила 58 тел. Передача останков состоялась при содействии Международного Комитета Красного Креста, уточнили там.

Медведчук рассказал подробности своего обмена в 2022 году
Политика
Виктор Медведчук

После начала спецоперации России и Украина регулярно сообщают об обменах военнопленными и телами погибших. Так, 8 февраля состоялся обмен военнопленными по формуле «100 на 100», сообщало Минобороны России. В конце января стороны обменялись телами погибших: Россия получила 55 тел погибших военных, Украина — 77 тел.

Президент Владимир Путин ранее говорил, что пропорции числа взятых пленных у России и Украины — примерно 1 к 10, и подчеркивал, что, несмотря на атаку на Ил-76, обмены военнопленными продолжатся.

МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от «Единой России»

Последствия ударов по Белгороду. Фото с места событий

Популярный клуб в центре Москвы сгорел дотла. Видео

⚡BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Cити»

Венгрия заблокировала 
13-й пакет санкций против России. Подробности

Работу аэропорта «Шереметьево» парализовала зажигалка

В России впервые выдали ипотеку дистанционно. Как это работает

В США нашли затонувший 84 года назад корабль. Фото

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Яна Кондакова
обмен пленными тела Военная операция на Украине
Материалы по теме
Медведчук рассказал подробности своего обмена в 2022 году
Политика
Володин назвал кощунством идею Украины обменять прах Столыпина на пленных
Политика
На Украине предложили включить останки Столыпина в обменный фонд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,6) Инвестиции, 15 фев, 17:09 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 91,82 (+0,39) Инвестиции, 15 фев, 17:09
Фигурист Семененко выиграл короткую программу на Спартакиаде Спорт, 16:24
Бунтарь или Мудрец? Какой из 12 бренд-архетипов поможет зарабатывать Pro, 16:20
Что известно о смерти в колонии Алексея Навального Политика, 16:18
В Казань прибыли первые иностранные участники «Игр будущего» Отрасли, 16:16
Меньше ₽5 млн: квартиры с собственным архитектурным характером РБК и ПИК, 16:14
Туск заявил о праве Польши на увеличение помощи от ЕС из-за Украины Политика, 16:06
Генсек НАТО заявил о «серьезных вопросах» после смерти Навального Политика, 16:02
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Россия и Украина обменялись телами погибших военных Политика, 15:56
Индекс РТС упал ниже уровня 1100 пунктов впервые с 9 января Инвестиции, 15:45
ЦБ впервые с июля сохранил ключевую ставку: станет ли ипотека доступнее Недвижимость, 15:45
ЦБ не увидел оснований для продления меры о продаже валютной выручки Финансы, 15:43
Как малому бизнесу управлять зарплатами онлайн РБК и БСПБ, 15:41
Сихарулидзе призвал не тиражировать фейки вокруг дела Валиевой Спорт, 15:41
Неопятидесятника Эдуарда Чарова заподозрили в оправдании терроризма Политика, 15:36