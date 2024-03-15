Жителей белгородской Козинки вывезли на фоне серьезных разрушений
Жителей приграничного села Козинка Грайворонского округа Белгородской области вывезли в безопасное место, в населенном пункте серьезные разрушения, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Козинка находится в нескольких метрах от границы с Украиной.
По его словам, бои с украинскими силами ведутся за пределами территории региона. Губернатор уточнил, что вместе с начальником региональной безопасности Евгением Воробьевым кроме Козинки проехал также соседние села Глотово и Гора-Подол.
«Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные. Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей в безопасное место и отправим, если будет желание, к родным или в ПВР (пункт временного размещения. — РБК). Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление», — написал Гладков в телеграм-канале.
Он добавил, что провел совещание с главой округа Геннадием Бондаревым, в ходе встречи составили план работы. Деталей плана Гладков не представил, сославшись на то, что «противник тоже читает».
Вечером белгородский губернатор сообщил, что отправился в Козинку на фоне сообщений, касающихся ситуации в Козинке. «Много сейчас различной информации на российских, на украинских пабликах поступает в отношении той ситуации, которая происходит в Грайворонском окргуе и конкретно в Козинке. <...> Поэтому постараюсь увидеть все своими глазами», — сказал он в видеообращении в Telegram.
Белгородская область с начала военной операции на Украине регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов, однако с 11 марта удары участились. Кроме того, украинские силы предприняли несколько попыток пересечь границу в районах белгородских сел.
Так, 12 марта украинские военные пытались вторгнуться на территорию России на трех направлениях в Белгородской области — в районе Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. В российском Минобороны сообщили, что при отражении атаки были уничтожены более 60 украинских бойцов и военная техника, в том числе пять танков.
Еще одну попытку прорыва на приграничную территорию Белгородской области ВСУ предприняли 13 марта. На следующий день, 14 марта, украинские военные попытались прорваться на территорию региона в районе села Сподарюшино. Попытки были сорваны, уточняли в Минобороны.
В Кремле, комментируя участившиеся атаки украинских беспилотников на российские регионы, заявили, что «военные делают все, что необходимо». Президент Владимир Путин назвал атаки на российские регионы попыткой Киева помешать выборам главы государства.
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