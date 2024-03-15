 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Жителей белгородской Козинки вывезли на фоне серьезных разрушений

Гладков: жителей белгородской Козинки вывезли на фоне серьезных разрушений
Сюжет
Военная операция на Украине
Жителей Козинки вывезли из села, где есть «серьезные разрушения», сообщил Гладков. Губернатор ранее заявил, что поехал туда из-за «различной информации» о ситуации в районе как на российских, так и на украинских ресурсах

Жителей приграничного села Козинка Грайворонского округа Белгородской области вывезли в безопасное место, в населенном пункте серьезные разрушения, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Козинка находится в нескольких метрах от границы с Украиной.

По его словам, бои с украинскими силами ведутся за пределами территории региона. Губернатор уточнил, что вместе с начальником региональной безопасности Евгением Воробьевым кроме Козинки проехал также соседние села Глотово и Гора-Подол.

«Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные. Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей в безопасное место и отправим, если будет желание, к родным или в ПВР (пункт временного размещения. — РБК). Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление», — написал Гладков в телеграм-канале.

Он добавил, что провел совещание с главой округа Геннадием Бондаревым, в ходе встречи составили план работы. Деталей плана Гладков не представил, сославшись на то, что «противник тоже читает».

Гладков сообщил об 11 сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях
Политика
Фото:Мария Лисицына / РБК

Вечером белгородский губернатор сообщил, что отправился в Козинку на фоне сообщений, касающихся ситуации в Козинке. «Много сейчас различной информации на российских, на украинских пабликах поступает в отношении той ситуации, которая происходит в Грайворонском окргуе и конкретно в Козинке. <...> Поэтому постараюсь увидеть все своими глазами», — сказал он в видеообращении в Telegram.

Читайте на РБК Pro
Топ-менеджер выгорает из-за операционки. Виноваты привычки
Как Google искал секрет управления и почему не всем понравился результат
Оман, Катар, Бахрейн: какие требования предъявляют к бизнесу иностранцев
Перевод бизнеса в Казахстан: условия и риски

Белгородская область с начала военной операции на Украине регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов, однако с 11 марта удары участились. Кроме того, украинские силы предприняли несколько попыток пересечь границу в районах белгородских сел.

Так, 12 марта украинские военные пытались вторгнуться на территорию России на трех направлениях в Белгородской области — в районе Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. В российском Минобороны сообщили, что при отражении атаки были уничтожены более 60 украинских бойцов и военная техника, в том числе пять танков.

Еще одну попытку прорыва на приграничную территорию Белгородской области ВСУ предприняли 13 марта. На следующий день, 14 марта, украинские военные попытались прорваться на территорию региона в районе села Сподарюшино. Попытки были сорваны, уточняли в Минобороны.

В Кремле, комментируя участившиеся атаки украинских беспилотников на российские регионы, заявили, что «военные делают все, что необходимо». Президент Владимир Путин назвал атаки на российские регионы попыткой Киева помешать выборам главы государства.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Белгородская область Вячеслав Гладков вывоз мирные жители
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков заявил об отсутствии войск ВСУ в Белгородской области
Политика
Гладков сообщил об 11 сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях
Политика
СК возбудил уголовное дело после обстрелов Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 100,26 (+0,08) Инвестиции, 14 мар, 17:04 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 91,64 (+0,09) Инвестиции, 14 мар, 17:04
Россия в ООН призвала судить виновных в подрыве «Северных потоков» Политика, 02:45
Украинские власти сообщили о погибшем в Винницкой области после ударов Политика, 02:29
ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области Политика, 02:02
Минздрав рассказал о состоянии вернувшихся из Сирии детей Общество, 01:47
Жителей белгородской Козинки вывезли на фоне серьезных разрушений Политика, 01:37
Клуб российского вратаря вновь упустил победу над лучшей командой сезона Спорт, 01:24
Стали известны все четвертьфиналисты Лиги Европы Спорт, 01:16
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Rheinmetall построит на Украине как минимум четыре завода Бизнес, 00:51
Гладков заявил об отсутствии войск ВСУ в Белгородской области Политика, 00:41
Захарова напомнила Румынии о прощенном долге после требования о золоте Политика, 00:32
«Россия не поможет». Что означает решение ОКР для нейтральных атлетов Спорт, 00:01
Производитель водки «Пять озер» начал переговоры о поиске инвестора Бизнес, 00:00
«РБК Диалоги»: закрытая бизнес-встреча с Т. Бакальчук и О. Наумовой 00:00
Для спокойных сборов по утрам: подборка квартир с двумя санузлами РБК и ПИК, 14 мар, 23:55