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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о срыве попыток ВСУ прорваться в приграничье

Минобороны: сорвана попытка ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую области
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ провалили попытку прорыва в Белгородскую и Курскую области, говорится в сводке ведомства
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Минобороны России сообщило о срыве попыток ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Белгородской и Курской областей.

Вчера ФСБ сообщила, что с 10 марта украинские диверсанты предприняли несколько попыток нарушить государственную границу в Белгородской и Курской областях.

ВСУ дважды обстреляли село в Белгородской области
Политика
Фото:Яндекс.Карты

По данным спецслужбы, потери диверсантов составили более ста человек, также были уничтожены одна самоходная артиллерийская установка (САУ) CAESAR, шесть танков и 20 бронемашин.

CAESAR разработана и производится французской Nexter. Калибр составляет 155 мм. САУ может вести огонь на расстояние до 40 км. Всего Франция поставила Украине 18 таких установок. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь говорил, что Франция продвигает инициативу по производству 78 единиц Caesar для Украины, но для этого необходимо европейское финансирование.

Москва осуждает любую военную помощь Киеву и отмечает, что она лишь затягивает конфликт, но не может изменить его исход.

Минобороны 12 марта сообщило, что ВСУ около 3:00 мск в тот день пытались вторгнуться на территорию России на трех направлениях в Белгородской области. В районе Одноробовки было уничтожено до 60 украинских вооруженных лиц, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сидорошино — два танка.

Российские военные также 12 марта с 8:00 до 8:25 мск отбили четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, которые «пытались прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области». «Понеся значительные потери, противник отброшен», — дополнило ведомство.

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Георгий Смирнов
Минобороны ВСУ Белгородская область Курская область
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