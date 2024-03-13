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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал атаки на российские регионы попыткой Киева помешать выборам

Путин: Украина пытается помешать выборам за счет атак на российские регионы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Таисия Воронцова / ТАСС
Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

Украина пытается атаковать российские регионы, чтобы помешать проведению президентских выборов, заявил глава государства Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву.

По мнению президента, главная цель Киева — если не сорвать президентские выборы, то как минимум помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. «Второе — это информационный эффект, о котором я уже сказал», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Голосование на выборах президента России в 2024 году продлится три дня — с 15 по 17 марта.

«Третье — если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это. Я же сказал, что с людьми, которые руководствуются принципами «сыт, пьян и нос в известном материале», с ними легче разговаривать, потому что можно считать то, что они собираются делать. Они так же будут пытаться и на некоторых других участках. Но мы это видим», — добавил Путин.

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Фото:Нина Зотина / РИА Новости

По мнению российского президента, атаки на российские регионы происходят на фоне неудач ВСУ на линии соприкосновения.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников и обстрелам с начала военной операции. В две последние ночи они также подверглись массированным атакам с применением дронов: российские средства ПВО сбили десятки таких аппаратов.

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Накануне диверсионно-разведывательные группы предприняли попытку прорваться через государственную границу в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, украинские военные попытались атаковать Белгородский и Борисовский районы, Шебекинский и Грайворонский округа, однако «получили достойный отпор от Вооруженных сил России, погранслужбы, ФСБ, Росгвардии».

В тот же день регион подвергался обстрелам и массированным атакам дронов. На протяжении почти всего дня в области действовал режим ракетной опасности.

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Владимир Путин

политик, президент России
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