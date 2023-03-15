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Лавров на фоне инцидента с дроном обвинил США в поиске провокации

Лавров: США игнорируют ограниченный статус для полетов у берегов Черного моря
Любые инциденты, которые провоцируют столкновение двух ядерных держав, всегда дают очень серьезные риски, подчеркнул глава МИД России
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

США игнорируют факт, что после начала спецоперации на Украине прибрежные районы Черного моря имеют ограниченный статус для полетов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в передаче «Москва. Кремль. Путин».

«Такое вызывающее игнорирование этого объективного факта, конечно, наводит на мысль о том, что американская сторона пытается постоянно искать какие-то провокации для нагнетания конфронтационных своих подходов», — подчеркнул он.

По его словам, любые инциденты, которые провоцируют столкновение двух ядерных держав, всегда дают очень серьезные риски, и США «не могут это не понимать».

Лавров отметил, что если принять во внимание логику Вашингтона, по которой они продолжат «летать, где им заблагорассудится в соответствии с международным правом», то «пространство вокруг США имеет тот же самый статус, что и пространство над Черным морем».

Европейское командование вооруженных сил США 14 марта сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Минобороны России обвинило дрон в нарушении правил использования воздушного пространства, но заверило, что контакта истребителя с дроном не было.

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Госдеп США вызвал посла России Анатолия Антонова после инцидента. Дипломат заявил, что считает провокацией появление американского БПЛА над Черным морем.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США продолжат осуществлять полеты везде, где это позволяет международное право. «Россия обязана эксплуатировать военные самолеты безопасным и профессиональным образом», — добавил он.

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Сергей Лавров США Черное море бесполетная зона
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