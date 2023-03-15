Кирби: США не желают эскалации с Россией после инцидента с дроном в Черном море

США заявили о нежелании эскалации после инцидента с дроном в Черном море

Джон Кирби (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

США не хотели бы видеть, чтобы ситуация вокруг конфликта на Украине обострилась бы еще сильнее, заявил в интервью CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы бы не хотели видеть, как этот конфликт обострился еще сильнее того, что уже произошло», — заявил он.

Вечером 14 марта европейское командование вооруженных сил США сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотников MQ-9 Reaper в небе над Черным морем. Дрон вел наблюдение в международном воздушном пространстве и на его перехват были направлены два истребителя, утверждали американские военные.

В Минобороны России заявили, что беспилотник нарушил правила использования воздушного пространства в зоне военной операции, но в то же время указали, что контакта истребителя с дроном не было.

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