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Военная операция на Украине ,  
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Рютте призвал ЕС перестать жаловаться из-за переговоров о мире без него

Генсек НАТО призвал ЕС перестать жаловаться из-за переговоров о мире без него
Сюжет
Военная операция на Украине
Генсек НАТО призвал Европу выдвигать конкретные предложения вместо жалоб и увеличить расходы на оборону. Глава Пентагона не исключил участия ЕС в переговорах по Украине
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Европу выдвигать конкретные предложения вместо жалоб на то, что она может оказаться вне переговоров по Украине. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, его слова приводит Reuters.

«И моим европейским друзьям я бы сказал: вступайте в дебаты, не жалуясь на то, что вы можете не оказаться за столом [переговоров], а выдвигая конкретные предложения, идеи, наращивайте расходы [на оборону]», — заявил Рютте.

Членам НАТО придется увеличить свои расходы на оборону «значительно более 3%» ВВП, подчеркнул Рютте в беседе с POLITICO в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы союзники тратили 5% своего ВВП на оборону. Увеличение расходов должны согласовать на саммите НАТО в июне в Гааге.

«Мы не платили достаточно за последние 40 лет, особенно после падения Берлинской стены», — сказал Рютте о расходах Европы и Канады на оборону. «США справедливо требуют изменения баланса. Это совершенно логично», — считает он.

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Генсек отметил, что на долю США приходится более 50% ВВП НАТО, поэтому альянс является «прежде всего американской организацией».

Он также считает, что в мирных переговорах по прекращению боевых действий на Украине будут рассмотрены все варианты. Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет исключили членство Украины в НАТО и заявили, что Киев не сможет вернуть утраченные территории.

Накануне генсек альянса подчеркнул, что союзники должны поставить Украину «в наилучшую возможную позицию для переговоров», но в НАТО никогда не обещали ей членство в рамках мирного соглашения. Он также признал, что президент России Владимир Путин «сильный и непредсказуемый переговорщик» и что он нужен для заключения сделки.

Вступление в НАТО должно стать «ядром любых гарантий» для Киева, в противном случае нужно «создать еще одно НАТО, еще один альянс, просто здесь, в Украине», заявил в то же время украинский президент Владимир Зеленский на конференции. Отказ от вступления Украины в блок является одним из условий Путина для начала переговоров.

Накануне украинский лидер отметил, что европейские лидеры «серьезно обеспокоены» тем, что для них нет места за столом переговоров, но он заинтересован в том, чтобы Европа также участвовала в них, его слова приводит РБК-Украина. В январе Зеленский усомнился в том, что ЕС «вообще сядет за стол переговоров». По его словам, в США не верят, что блок может предложить «что-то действительно веское», и ему нужно стать более сильным игроком.

Европе, чтобы «как-то застолбить свое место», нужно говорить с США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Главным нашим визави в данном процессе является Вашингтон», — сказал он. Глава Пентагона не исключил участия Европы в переговорах по Украине.

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Марк Рютте НАТО Европа переговоры конфликт на Украине
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Марк Рютте

политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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