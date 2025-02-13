Песков дал совет Европе, как «застолбить» место в переговорах по Украине

Европе по вопросу участия в переговорах с Украиной следует обратиться к США — Россия считает их главным визави, но это не исключает участия Киева в мирном урегулировании, пояснил Песков

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Европа для решения вопроса о своем участии в переговорах по урегулированию на Украине должна обратиться к США, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Здесь нужно будет европейцам беседовать с Вашингтоном, чтобы как-то застолбить свое место», — сказал он, отметив, что эта тема не поднималась в разговоре Путина с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся накануне, 12 февраля.

«Главным нашим визави в данном процессе является Вашингтон», — подчеркнул Песков (цитаты по ТАСС).

Он добавил, что Украина будет участвовать в переговорах.

Как сообщил Трамп после переговоров с Путиным, они договорились, что команды с обеих сторон «немедленно приступят к переговорам» касательно украинского конфликта. Песков указал, что Путин пригласил Трампа посетить Москву и выразил готовность принять американских представителей для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, включая урегулирование на Украине.

После разговора с Путиным Трамп провел беседу с украинским президентом Владимиром Зеленским. По ее итогам американский политик заявил, что Украина стремится к миру, а Зеленский подчеркнул, что Киев и Вашингтон согласовывают шаги для достижения этой цели.

Зеленский 13 февраля словами «не очень приятно» оценил тот факт, что Трамп сначала позвонил Путину, а затем ему. Украинский лидер заявил, что Киев не согласится на какие-либо двусторонние переговоры без своего участия.

Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас также подчеркнула важность участия Украины и Европы в переговорах. «Любое соглашение, достигнутое за нашей спиной, не будет эффективным», — отметила она (цитата по Reuters).