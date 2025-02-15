Каллас увидела в речи Вэнса желание США затеять драку с Европой

Кая Каллас (Фото: Peter Kneffel / dpa / Global Look Press)

Речь американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции звучала, как попытка США «завязать драку» с Европейским союзом (ЕС), тогда как его члены не хотели бы этого, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Sky News.

«Слушая эту речь, можно подумать, что они пытаются затеять драку с нами, а мы не хотим затевать драку с нашими друзьями», — сказала Каллас.

Вэнс во время своего выступления выразил опасения по поводу того, что Европа отступает «от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, разделяемых США». В частности, Вэнс раскритиковал Евросоюз за цензуру и отсутствие демократии. Помимо стран-членов ЕС он имел в виду и Великобританию.

К тому же, по ее словам, союзникам лучше быть внимательнее к более серьезным угрозам, например, военной операции России на Украине.

В своей речи Вэнс пояснил, что США были шокированы заявлением бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона, который поддержал решение отменить результаты первого тура президентских выборов в Румынии, которые прошли 24 ноября, из-за предполагаемого влияния России. Вэнс обратил внимание на тот факт, что организаторы Мюнхенской конференции не пригласили на нее парламентариев от популистских правых и левых партий. Вице-президент США также выразил тревогу в связи с тем, что охарактеризовал как растущее ограничение свободы слова в странах — «победительницах холодной войны».

Реакцию представителей европейских стран участник украинской делегации депутат Рады Алексей Гончаренко описал так: «Люди в зале были шокированы». «Большую часть выступления Вэнса европейские лидеры и официальные лица смотрели друг на друга, аплодисментов почти не было», — констатировал он.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в своем выступлении заявил о неприемлемости сравнивания положения вещей в некоторых частях Европы с авторитарными режимами.

В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал речь Вэнса блестящей. Трамп отметил, что Вэнс «говорил о свободе слова», а «в Европе теряют свое замечательное право на свободу слова», поэтому она «должна быть осторожна».