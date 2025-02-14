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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Глава Пентагона допустил участие Европы в переговорах по Украине

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Пит Хегсет
Пит Хегсет (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Европейские страны могут принять участие в возможных переговорах России, Украины и США по урегулированию конфликта, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Я думаю, что переговоры должны вести президент [США], [президент России Владимир] Путин, [президент Украины Владимир] Зеленский и, вероятно, Европа, которая также будет участвовать в этих дискуссиях», — сказал он (цитата по ТАСС).

Хегсет также добавил, что намерен «привнести реализм в ожидания союзников США». По его словам, он придерживается той же позиции по вступлению Украины в НАТО, которую США заняли с начала пребывания в составе контактной группы по военному конфликту. 

Трамп счел вступление Украины в НАТО «непрактичным»
Политика
Фото:Анатолий Степанов / Reuters

12 февраля Хегсет на заседании контактной группы заявил, что США не рассматривают вступление Украины в НАТО как часть мирного плана. «Погоня за этой иллюзорной целью только продлит войну и причинит еще больше страданий», — пояснил он.

Президент США Дональд Трамп позднее согласился с мнением главы Пентагона о том, что вступление Украины в НАТО в рамках мирной сделки «нереалистично». Республиканец также назвал такой шаг непрактичным.

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Пит Хегсет Европа Военная операция на Украине переговоры
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Пит Хегсет

политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
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