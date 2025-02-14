Обсуждение переговоров без России: как проходит Мюнхенская конференция

Одним из ключевых выступлений в первый день форума был доклад вице-президента США. Вопреки ожиданиям, Вэнс лишь вскользь упомянул в своей речи Украину. Вместо этого он обратился к Европе, заявив, что его больше всего «беспокоит внутренняя угроза — отступление Европы от некоторых из своих самых фундаментальных принципов, которые она разделяет с Соединенными Штатами Америки». В своем выступлении он затронул тему миграции и ограничения свободы слова. Президента Трампа Вэнс назвал «новым шерифом в городе». Слушатели сочли, что речь Вэнса была больше похожа на лекцию, чем на выступление по теме конференции.

Министр обороны Германии Борис Писториус несколько часов спустя начал свою речь с опровержения слов Вэнса и заявил, что упадок демократических ценностей — это совсем не то, что он наблюдает в Европе каждый день.