Обсуждение переговоров без России: как проходит Мюнхенская конференция
14 февраля в Германии началась ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. Накануне Трамп анонсировал там встречу представителей Москвы и Киева, хотя официально Россию не приглашают на конференцию с 2022 года. Как проходит форум и что обсуждают его участники — в фоторепортаже РБК
На фото: усиленная охрана вокруг отеля, где проходит конференция.
Как отмечает Bloomberg, главной темой конференции в первый день стала спецоперация России на Украине. При этом «выступления политиков подчеркивали растущий раскол между США и Европой в вопросе о способах прекращения конфликта».
На фото: вице-президент США Джей ди Вэнс во время встречи с немецкими министром иностранных дел Анналеной Бербок и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
От США на конференцию отправились вице-президент Джей Ди Вэнса, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог.
На фото: ограждения возле отеля Bayerischer Hof, где традиционно проходится Мюнхенская конференция.
За несколько дней до форума Дональд Трамп провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Накануне конференции он заявил, что в Мюнхене встретятся представители Вашингтона, Киева и Москвы, однако в российском МИДе опровергли эту информацию, пояснив, что российских официальных лиц не приглашают в Мюнхен с 2022 года.
На конференции запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом.
Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский (на фото) заявил, что готов к переговорам с Москвой, но только после обсуждений с США и Европой.
Одним из ключевых выступлений в первый день форума был доклад вице-президента США. Вопреки ожиданиям, Вэнс лишь вскользь упомянул в своей речи Украину. Вместо этого он обратился к Европе, заявив, что его больше всего «беспокоит внутренняя угроза — отступление Европы от некоторых из своих самых фундаментальных принципов, которые она разделяет с Соединенными Штатами Америки». В своем выступлении он затронул тему миграции и ограничения свободы слова. Президента Трампа Вэнс назвал «новым шерифом в городе». Слушатели сочли, что речь Вэнса была больше похожа на лекцию, чем на выступление по теме конференции.
Министр обороны Германии Борис Писториус несколько часов спустя начал свою речь с опровержения слов Вэнса и заявил, что упадок демократических ценностей — это совсем не то, что он наблюдает в Европе каждый день.
На фото: дискуссия «Будущее американо-украинского содружества в сфере безопасности».
Во время панельной дискуссии (на фото), Зеленский сказал, что Украина должна «защитить свои минеральные ресурсы от России». Он также не проявил готовности уступить России утерянные Украиной территории, объяснив это так: «Я не хочу остаться в истории тем человеком, который помог Путину оккупировать мою страну».
На фото: министр иностранных дел Китая Ван И перед выступлением на конференции.
Китайский политик выступил с речью на тему «Китай в мире», в которой он подчеркнул, что Китаю необходим российский газ. Он также пообещал, что Китай не допустит политизации некоторыми странами экономических и торговых вопросов и использования их в качестве инструмента давления на Китай.
На фото: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Во время своей речи президент ФРГ раскритиковал действия своего коллеги Дональда Трампа. Он также рассказал об увеличении Германией расходов на безопасность, назвав их «необходимыми». «Цель в 2% (целевой показатель НАТО по расходам на оборону — РБК)... относится к другому времени, к другой ситуации угрозы», — пояснил он.
На фото: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Выступая перед собравшимися, глава Еврокомиссии высказалась о «торговых войнах и карательных тарифах» со стороны США, которые назвала бессмысленными, пообещав при этом, что эти меры «не останутся без ответа». Она также отметила, что Украине должны быть «предоставлены надежные гарантии безопасности».
На фото: канцлер ФРГ Олаф Шольц во время общения с журналистами перед началом 61-й международной Мюнхенской конференции по безопасности.
На фото: один из делегатов Мюнхенской конференции.
Согласно отчету, выпущенному экспертами конференции перед ее началом, основным вызовом современного общества стала «многополяризация» — многополярность мира и связанная с ней поляризация, когда в мире вынуждены сосуществовать и конкурировать между собой разные модели миропорядка.
На фото: президент Европейского совета Антониу Кошта.
На фото: зампредседателя Еврокомиссии Кая Каллас.
Бывший премьер-министр Эстонии выступила на конференции в рамках панельного обсуждения возможностей для усиления позиций ООН в раздробленном мире.
На фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс на встрече с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.
На фото: мэр Киева Виталий Кличко.
На фото: Член ХДС и бывший замминистра финансов Германии Йенс Шпан и генсекретарь НАТО Марк Рютте.
На фото: президент Чехии Петр Павел во время конференции.
В числе обсуждаемых в первый день форума тем были гуманитарный кризис в Судане, взаимосвязь ИИ, демократии и дезинформации, палестино-израильский конфликт и другие.
На фото: кандидат на должность канцлера Германии, лидер ХДС Фридрих Мерц беседует с бывшим генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
На фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на обсуждении, посвященному ядерной многополярности.
На фото: бывший генсекретарь НАТО и действующий министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг с одним из участников конференции.
На фото: антииранские протесты против казней вблизи места проведения Мюнхенской конференции.
Мюнхенская конференция в 2025 году проходит с 14 по 16 февраля. Политики, военные, эксперты и представители бизнеса собираются на нее ежегодно с 1963 года кроме 1991 и 1997 годов.
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