Минобороны сообщило, чем ВСУ нанесли удар по Белгороду

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Для удара по Белгороду украинские силы использовали ракеты «Ольха» и РСЗО «Vampire» чешского производства, сообщили в Минобороны.

Были запущены две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.

«Средствами ПВО ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО «Vampire» были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу Белгород... В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны заявили, что этой атакой Киев «пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия.».

«Подчёркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным», — заключили в Минобороны.

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