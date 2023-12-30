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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило, чем ВСУ нанесли удар по Белгороду

Минобороны: ВСУ нанесли удар по Белгороду ракетами «Ольха» и РСЗО «Vampire»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: belgorod1 / VK
Фото: belgorod1 / VK

Для удара по Белгороду украинские силы использовали ракеты «Ольха» и РСЗО «Vampire» чешского производства, сообщили в Минобороны.

Были запущены две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.

«Средствами ПВО ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО «Vampire» были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу Белгород... В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны заявили, что этой атакой Киев «пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия.».

«Подчёркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным», — заключили в Минобороны.

Материал дополняется.

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