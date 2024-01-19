«Сейчас уже все прячутся»: репортаж РБК с улиц и из подвалов Белгорода

Очевидцы атаки на центр Белгорода накануне Нового года рассказали РБК, что происходило в первые минуты после ракетного удара и как это изменило жизнь города

Фото: Мария Лисицына / РБК

Перед Новым годом, 30 декабря, Белгород подвергся разрушительной ракетной атаке. В центре гремели взрывы; погибли 25 человек, более ста пострадали. Минобороны сообщало, что со стороны Украины летели ракеты «Ольха» с кассетными частями и реактивные снаряды Vampire.

Что изменилось после ракетного удара по городу

Сейчас в Белгороде о взрывах 30 декабря напоминают посеченные осколками фасады и разбитые витрины, которые еще не успели поменять. В остальном внешне обычная жизнь. Но на самом деле она разделилась на до и после, говорят жители Белгорода, с которыми поговорила корреспондент РБК.

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

«Раньше люди настороженно относились к хлопкам от сбитых ракет, но довольно беспечно. Могли посмотреть на работу ПВО. Сейчас уже нет беспечности, сейчас уже все прячутся», — говорит белгородец Дмитрий. Он также предлагает проверить: «Просто обратите внимание на то, как прохожие на улицах реагируют на громкие звуки».

Все стали осторожнее, подтверждает и Даниил, тоже житель Белгорода. «После 30 декабря, я думаю, в разы сократилось количество людей, которые при работе ПВО бегут к окну смотреть на это, как было раньше. До 30 декабря человек шел по улице — у него не было мыслей, что сейчас может прилететь, хотя негативная атмосфера, конечно, была. Но после 30-го числа идешь по улице — не по себе. Может быть, со временем это пройдет, но пока так».

Жители признаются, что теперь вздрагивают от громкого звука: на улице страшно. «Я весь следующий день молчал: надо было как-то переварить, пережить внутри себя», — поделился один из жителей города, который в тот предновогодний день оказался рядом с местом взрыва.

На улицах Белгорода остановки автобусов сделали укрытиями, где можно переждать обстрел. Их обкладывают мешками с песком или бетонными блоками плюс ставят модульные укрытия с двойным армированием. Снаружи ярко-красной краской написано: «Укрытие». Внутри висят памятки, как вести себя под обстрелом.

Всего таким образом укрепят 425 остановок, говорил мэр Белгорода Валентин Демидов (некоторые из них в укреплении не нуждаются, например конечные, где пассажиры не ждут автобус, говорил городской глава).

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В каждом втором-третьем здании в центре города окна заклеены скотчем, чтобы при взрыве осколки не разлетелись. В начале января памятку по заклеиванию окон выпустила мэрия Белгорода. Сейчас их заклеивают и в жилых домах, и в офисных зданиях, а также в витринах магазинов и кафе. Волонтеры, которые участвовали в ликвидации последствий взрывов, говорят, что окна, которые были заклеены, не осыпались мелкими осколками.

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

Те, кто решил уехать из Белгорода, временно разместились в Старом Осколе и Губкине — крупных городах региона, находящихся дальше от границы. 8 января губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что в пунктах временного размещения там находятся около 300 человек.

Среди тех, с кем поговорил РБК, покинуть Белгород на более-менее длительный срок не решил никто, хотя все задумывались об этом. Кто-то не может оставить родителей и не желающих переезжать родственников, другие не готовы менять жизнь.

Фото: Мария Лисицына / РБК

Жизнь в городе замедлилась, на улицах немноголюдно — кто-то уехал, кто-то старается меньше выходить из дома. Там, где обычно в час пик стояли машины, теперь можно проехать свободно, в многоэтажках по вечерам стало меньше света, а во дворах попадаются пустые парковки.

Что произошло в Белгороде 30 декабря

Обстрел центра Белгорода начался около 15:00. Под ударом оказался центр города, в том числе край парка имени Ленина, участок возле универмага «Белгород», лицей неподалеку от него, кинотеатр «Победа», Соборная площадь, где стояла главная городская елка.

«Мы стояли на входе и курили. Сначала был один «бах», потом второй, прямо над головой. Потом посыпалась земля — это ракета упала прямо у нас за стенкой. Звук был очень громкий. Потом пошла ударная волна. Я всех загнал на склад, там у нас что-то вроде бункера», — рассказал РБК Александр, который работает в учреждении в нескольких метрах от падения одного из снарядов. «Когда все стихло, я вышел на улицу. Весь город был в дыму, на улице раненые», — продолжил он.

По словам Александра, в момент прилета мимо ехали военные медики. Машину повредило осколками, поэтому они вынуждены были остановиться. Военные оказали первую помощь водителю автобуса, получившему тяжелое ранение. Кроме него в том месте, где находился Александр, были ранены еще четыре человека: три женщины и мужчина.

Фото: Александр Попов, РБК Черноземье Фото: Александр Попов, РБК Черноземье Фото: Александр Попов, РБК Черноземье Фото: Александр Попов, РБК Черноземье Фото: Александр Попов, РБК Черноземье Фото: Александр Попов, РБК Черноземье Фото: Александр Попов, РБК Черноземье Фото: Александр Попов, РБК Черноземье Фото: Александр Попов, РБК Черноземье

«Это была секунда, я даже ничего не поняла. Столб дыма. Я сразу же побежала в туалет в задней части здания — прятаться, — рассказала сотрудница аптеки, которая находилась в месте другого взрыва. — Выхожу, смотрю, люди бегут, кто-то лежит на земле. К нам в аптеку забегали люди с осколочными ранениями».

Житель Белгорода Никита в момент атаки оказался рядом с универмагом «Белгород», где был один из самых сильных взрывов. «Стоит ВАЗ-2114, прошитый насквозь осколками, через отверстия все видно. Рядом семья, потом всех похоронили. Ребенок в коляске в осколках, у родителей перебиты ноги. Еще дальше двое пострадавших — дедушка, у него кровь из головы текла, и другой пострадавший, ему перетягивали буксировочным тросом ногу», — рассказал он.

После взрывов Никита пешком прошел через весь центр Белгорода. Помогал раненым, военным — например, принести носилки из ближайшей больницы, чтобы транспортировать пострадавшего. «Женщине, которая на улице продавала картины, в колено попал осколок. Она попросила меня помочь как-то перетянуть ногу. Я снял лямку с сумки, помог ей перетянуть ногу и побежал дальше», — рассказывает он.

Один из взрывов задел большой крытый каток на Соборной площади. Как рассказали РБК очевидцы, посетители убегали не переобувшись, по асфальту в коньках, некоторые босиком. Сотрудники ближайших кафе отвели их в укрытия и напоили горячим чаем.

Стихийный мемориал в память о погибших при взрывах детях около катка на Соборной площади (Фото: Мария Лисицына / РБК) Стихийный мемориал в память о погибших при взрывах детях около катка на Соборной площади (Фото: Мария Лисицына / РБК) Стихийный мемориал в память о погибших при взрывах детях около катка на Соборной площади (Фото: Мария Лисицына / РБК) Стихийный мемориал в память о погибших при взрывах детях около катка на Соборной площади (Фото: Мария Лисицына / РБК) Стихийный мемориал в память о погибших при взрывах детях около катка на Соборной площади (Фото: Мария Лисицына / РБК)

После обстрела 30 декабря были другие. Так, сирена ракетной опасности сработала уже на следующий день, 31 декабря. Спустя полчаса ее отменили, никто не пострадал. 2 января ракетную опасность объявляли четыре раза в течение дня. Тогда погиб один мужчина, более десяти человек пострадали. После этого системы ПВО в районе областного центра срабатывали практически ежедневно. Примерно с 9–10 января наступило затишье, а в ночь на 17 января возобновились атаки с применением РСЗО и беспилотников. Ракетная опасность объявлялась вечером того же дня, затем в ночь на 18 января. В результате этого обстрела пострадала одна женщина. На этом фоне в области были приняты дополнительные меры безопасности. Школьные каникулы продлили до 19 января, учащимся на это время предложили уехать в детские лагеря в других регионах. Детские сады Белгорода работают в режиме дежурных групп, учреждения дополнительного образования — в дистанционном режиме. Сессии в вузах и ссузах было рекомендовано также проводить удаленно. Кроме того, торговые центры Белгорода сократили часы работы до 20:00 до особого распоряжения.

Ключи от бомбоубежищ

Взрывы 30 декабря были слышны по всему городу. Те, кого атака застала дома, укрылись в подвалах или в подземных паркингах. Но попасть в укрытия смогли не все: белгородцы жаловались, что на некоторых укрытиях висели замки, открыть не получалось.

Как рассказали корреспонденту РБК жители города, в одном доме, например, пришлось выбивать дверь, чтобы попасть в подвал. В другом жильцы благополучно спустились в подвал — те, у кого были ключи, вовремя открыли двери. Но после обстрелов 30 декабря на всякий случай решили держать подвальную дверь открытой постоянно.

Во время оперативного совещания 9 января губернатор Белгородской области упомянул о решении сделать ключи от дверей в укрытия для всех жителей подъезда (сейчас они есть у управляющих компаний и нескольких жильцов подъезда). Кроме того, он поручил найти техническую возможность отключать домофоны на дверях подъездов во время объявления тревоги, чтобы прохожие могли забежать в ближайшее убежище.

Корреспондент РБК осмотрела одно из подвальных убежищ для жителей многоквартирного дома. Это сухое неотапливаемое помещение. Жители подъезда говорят, что самостоятельно оборудовали его сиденьями, держат запас воды. В подвале также находятся индивидуальные кладовки — там жильцы держат личные вещи, в том числе те, которые помогут переждать обстрелы.

Подвальное убежище в одном из многоквартирных домов Белгорода (Фото: Мария Лисицына / РБК) Подвальное убежище в одном из многоквартирных домов Белгорода (Фото: Мария Лисицына / РБК) Подвальное убежище в одном из многоквартирных домов Белгорода (Фото: Мария Лисицына / РБК) Подвальное убежище в одном из многоквартирных домов Белгорода (Фото: Мария Лисицына / РБК) Подвальное убежище в одном из многоквартирных домов Белгорода (Фото: Мария Лисицына / РБК) Подвальное убежище в одном из многоквартирных домов Белгорода (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Еще одно убежище находится на территории Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ). Оно также расположено в подвале, при необходимости там могут разместиться более 1 тыс. студентов. В отдельной комнате хранятся запасы воды, фонарей, свечей, медикаментов, а также матрасы, раскладушки и настольные игры.

Одно из убежищ НИУ БелГУ (Фото: Мария Лисицына / РБК) Одно из убежищ НИУ БелГУ (Фото: Мария Лисицына / РБК) Одно из убежищ НИУ БелГУ (Фото: Мария Лисицына / РБК) Одно из убежищ НИУ БелГУ (Фото: Мария Лисицына / РБК) Одно из убежищ НИУ БелГУ (Фото: Мария Лисицына / РБК) Одно из убежищ НИУ БелГУ (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Стекло приходилось убирать лопатами

Ликвидацию последствий обстрелов Белгорода 30 декабря начали в тот же день ближе к вечеру. В ней принимали участие городские службы, члены территориальной обороны и волонтеры. Вечером всех собрали в Центре молодежных инициатив и на автобусах развезли по местам взрывов. Нужно было убрать разлетевшиеся части конструкций и фасадов зданий, битое стекло, загрузить в грузовые машины сожженные автомобили.

«Наш участок был в парке Ленина. Туда прилетело прямо на дорогу. Были сожжены автомобили, выбиты все стекла, весь асфальт в осколках стекла, лужа крови, — вспоминает Тарих Аскеров из НИУ БелГУ. — Стекло приходилось убирать лопатами, его было очень много».

Многие студенты из волонтерского штаба НИУ БелГУ 30 декабря уже разъехались на каникулы, но после объявления, что нужна помощь в ликвидации последствий, вернулись. «У нас есть два парня: один из Прохоровки (почти 60 км от Белгорода. — РБК), другой уже в Курске был. Они приехали домой, провели там буквально час и поехали обратно», — рассказал РБК студент второго курса юридического института НИУ БелГУ, председатель университетского волонтерского штаба Лев Литвяк.

Волонтеры работают на уборке мест взрывов и документировании последствий (Фото: Тарих Аскеров) Волонтеры работают на уборке мест взрывов и документировании последствий (Фото: Тарих Аскеров) Волонтеры работают на уборке мест взрывов и документировании последствий (Фото: Тарих Аскеров) Волонтеры работают на уборке мест взрывов и документировании последствий (Фото: Лев Литвяк) Волонтеры работают на уборке мест взрывов и документировании последствий (Фото: Лев Литвяк) Волонтеры работают на уборке мест взрывов и документировании последствий (Фото: Лев Литвяк) Волонтеры работают на уборке мест взрывов и документировании последствий (Фото: Лев Литвяк)

По словам волонтеров, желающих помочь было очень много. После того как места взрывов были очищены от обломков, студентов привлекли к фотофиксации повреждений в квартирах. В январе они заходили, фотографировали, заносили в базу данных. «Самое частое повреждение — окна. У кого-то осколки залетали в квартиру. Пробивало насквозь двери, шкафы, телевизоры», — рассказывает Аскеров.

Курсы помощи и тактические аптечки

После обстрела 30 декабря и последовавших за ним атак белгородцы начали больше интересоваться курсами первой помощи, рассказали РБК организаторы таких курсов. В начале января губернатор поручил пройти их всем чиновникам и бюджетникам. Сейчас обучение проводится для сотрудников музеев, библиотек, филармонии, театров и центров народного творчества. Как рассказала РБК одна из инструкторов, врач бригады экстренного реагирования Службы медицины катастроф Ульяна Худотеплая, до этого обучали сотрудников администрации, водителей общественного транспорта и сотрудников ГИБДД, но прийти на курсы могут все.

Курсы по оказанию доврачебной помощи и обращению с тактической аптечкой (Фото: Мария Лисицына / РБК) Курсы по оказанию доврачебной помощи и обращению с тактической аптечкой (Фото: Мария Лисицына / РБК) Курсы по оказанию доврачебной помощи и обращению с тактической аптечкой (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Одно занятие идет три часа. На нем слушателям рассказывают, какие наиболее частые травмы получают пострадавшие во время обстрелов и какую первую помощь необходимо оказать. По словам Худотеплой, за неделю обучаются около 1 тыс. человек. «С большим интересом к обучению относятся люди, которые с чем-то уже столкнулись и у них возникли проблемы, то есть они не понимали, что делать в сложившейся ситуации. Кто-то попадает в ДТП, у кого-то дома происходят бытовые травмы, кто-то 30 декабря, 2 января, 4 января, 8 января находился в местах, где были обстрелы», — пояснила она.

Свой проект с 13 января запустил Народный фронт: там решили разместить в кабинах автобусов, в магазинах и аптеках тактические аптечки и обучить ими пользоваться. Одна аптечка рассчитана на оказание помощи пяти—десяти гражданам. «Мы помечаем места, где есть аптечка, специальными наклейками. Расчет на то, что люди, прошедшие у нас обучение, увидят ее и во время обстрела смогут сориентироваться, использовать аптечку и оказать первую доврачебную помощь, пока не приехала скорая, это первые семь минут», — рассказал врио руководителя исполкома Народного фронта в Белгородской области Алексей Клыков.

Занятия по первой помощи проходят каждый день на двух-трех площадках. В будни на одной обучаются около 30 человек, в выходные — 50–60. На учебу централизованно приходят и сотрудники компаний. «30 декабря у нас было прямое попадание в крышу. Сегодня на обучение пришли наш главный бухгалтер, офис-менеджер, завхоз; те, у кого сегодня смена, придут в другой день», — рассказал РБК руководитель одного из белгородских предприятий. Жители идут учиться перевязывать раненых.