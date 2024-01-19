«Сейчас уже все прячутся»: репортаж РБК с улиц и из подвалов Белгорода
Перед Новым годом, 30 декабря, Белгород подвергся разрушительной ракетной атаке. В центре гремели взрывы; погибли 25 человек, более ста пострадали. Минобороны сообщало, что со стороны Украины летели ракеты «Ольха» с кассетными частями и реактивные снаряды Vampire.
Что изменилось после ракетного удара по городу
Сейчас в Белгороде о взрывах 30 декабря напоминают посеченные осколками фасады и разбитые витрины, которые еще не успели поменять. В остальном внешне обычная жизнь. Но на самом деле она разделилась на до и после, говорят жители Белгорода, с которыми поговорила корреспондент РБК.
«Раньше люди настороженно относились к хлопкам от сбитых ракет, но довольно беспечно. Могли посмотреть на работу ПВО. Сейчас уже нет беспечности, сейчас уже все прячутся», — говорит белгородец Дмитрий. Он также предлагает проверить: «Просто обратите внимание на то, как прохожие на улицах реагируют на громкие звуки».
Все стали осторожнее, подтверждает и Даниил, тоже житель Белгорода. «После 30 декабря, я думаю, в разы сократилось количество людей, которые при работе ПВО бегут к окну смотреть на это, как было раньше. До 30 декабря человек шел по улице — у него не было мыслей, что сейчас может прилететь, хотя негативная атмосфера, конечно, была. Но после 30-го числа идешь по улице — не по себе. Может быть, со временем это пройдет, но пока так».
Жители признаются, что теперь вздрагивают от громкого звука: на улице страшно. «Я весь следующий день молчал: надо было как-то переварить, пережить внутри себя», — поделился один из жителей города, который в тот предновогодний день оказался рядом с местом взрыва.
На улицах Белгорода остановки автобусов сделали укрытиями, где можно переждать обстрел. Их обкладывают мешками с песком или бетонными блоками плюс ставят модульные укрытия с двойным армированием. Снаружи ярко-красной краской написано: «Укрытие». Внутри висят памятки, как вести себя под обстрелом.
Всего таким образом укрепят 425 остановок, говорил мэр Белгорода Валентин Демидов (некоторые из них в укреплении не нуждаются, например конечные, где пассажиры не ждут автобус, говорил городской глава).
В каждом втором-третьем здании в центре города окна заклеены скотчем, чтобы при взрыве осколки не разлетелись. В начале января памятку по заклеиванию окон выпустила мэрия Белгорода. Сейчас их заклеивают и в жилых домах, и в офисных зданиях, а также в витринах магазинов и кафе. Волонтеры, которые участвовали в ликвидации последствий взрывов, говорят, что окна, которые были заклеены, не осыпались мелкими осколками.
Те, кто решил уехать из Белгорода, временно разместились в Старом Осколе и Губкине — крупных городах региона, находящихся дальше от границы. 8 января губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что в пунктах временного размещения там находятся около 300 человек.
Среди тех, с кем поговорил РБК, покинуть Белгород на более-менее длительный срок не решил никто, хотя все задумывались об этом. Кто-то не может оставить родителей и не желающих переезжать родственников, другие не готовы менять жизнь.
Жизнь в городе замедлилась, на улицах немноголюдно — кто-то уехал, кто-то старается меньше выходить из дома. Там, где обычно в час пик стояли машины, теперь можно проехать свободно, в многоэтажках по вечерам стало меньше света, а во дворах попадаются пустые парковки.
Что произошло в Белгороде 30 декабря
Обстрел центра Белгорода начался около 15:00. Под ударом оказался центр города, в том числе край парка имени Ленина, участок возле универмага «Белгород», лицей неподалеку от него, кинотеатр «Победа», Соборная площадь, где стояла главная городская елка.
«Мы стояли на входе и курили. Сначала был один «бах», потом второй, прямо над головой. Потом посыпалась земля — это ракета упала прямо у нас за стенкой. Звук был очень громкий. Потом пошла ударная волна. Я всех загнал на склад, там у нас что-то вроде бункера», — рассказал РБК Александр, который работает в учреждении в нескольких метрах от падения одного из снарядов. «Когда все стихло, я вышел на улицу. Весь город был в дыму, на улице раненые», — продолжил он.
По словам Александра, в момент прилета мимо ехали военные медики. Машину повредило осколками, поэтому они вынуждены были остановиться. Военные оказали первую помощь водителю автобуса, получившему тяжелое ранение. Кроме него в том месте, где находился Александр, были ранены еще четыре человека: три женщины и мужчина.
«Это была секунда, я даже ничего не поняла. Столб дыма. Я сразу же побежала в туалет в задней части здания — прятаться, — рассказала сотрудница аптеки, которая находилась в месте другого взрыва. — Выхожу, смотрю, люди бегут, кто-то лежит на земле. К нам в аптеку забегали люди с осколочными ранениями».
Житель Белгорода Никита в момент атаки оказался рядом с универмагом «Белгород», где был один из самых сильных взрывов. «Стоит ВАЗ-2114, прошитый насквозь осколками, через отверстия все видно. Рядом семья, потом всех похоронили. Ребенок в коляске в осколках, у родителей перебиты ноги. Еще дальше двое пострадавших — дедушка, у него кровь из головы текла, и другой пострадавший, ему перетягивали буксировочным тросом ногу», — рассказал он.
После взрывов Никита пешком прошел через весь центр Белгорода. Помогал раненым, военным — например, принести носилки из ближайшей больницы, чтобы транспортировать пострадавшего. «Женщине, которая на улице продавала картины, в колено попал осколок. Она попросила меня помочь как-то перетянуть ногу. Я снял лямку с сумки, помог ей перетянуть ногу и побежал дальше», — рассказывает он.
Один из взрывов задел большой крытый каток на Соборной площади. Как рассказали РБК очевидцы, посетители убегали не переобувшись, по асфальту в коньках, некоторые босиком. Сотрудники ближайших кафе отвели их в укрытия и напоили горячим чаем.
После обстрела 30 декабря были другие. Так, сирена ракетной опасности сработала уже на следующий день, 31 декабря. Спустя полчаса ее отменили, никто не пострадал. 2 января ракетную опасность объявляли четыре раза в течение дня. Тогда погиб один мужчина, более десяти человек пострадали.
После этого системы ПВО в районе областного центра срабатывали практически ежедневно. Примерно с 9–10 января наступило затишье, а в ночь на 17 января возобновились атаки с применением РСЗО и беспилотников. Ракетная опасность объявлялась вечером того же дня, затем в ночь на 18 января. В результате этого обстрела пострадала одна женщина.
На этом фоне в области были приняты дополнительные меры безопасности. Школьные каникулы продлили до 19 января, учащимся на это время предложили уехать в детские лагеря в других регионах. Детские сады Белгорода работают в режиме дежурных групп, учреждения дополнительного образования — в дистанционном режиме. Сессии в вузах и ссузах было рекомендовано также проводить удаленно.
Кроме того, торговые центры Белгорода сократили часы работы до 20:00 до особого распоряжения.
Ключи от бомбоубежищ
Взрывы 30 декабря были слышны по всему городу. Те, кого атака застала дома, укрылись в подвалах или в подземных паркингах. Но попасть в укрытия смогли не все: белгородцы жаловались, что на некоторых укрытиях висели замки, открыть не получалось.
Как рассказали корреспонденту РБК жители города, в одном доме, например, пришлось выбивать дверь, чтобы попасть в подвал. В другом жильцы благополучно спустились в подвал — те, у кого были ключи, вовремя открыли двери. Но после обстрелов 30 декабря на всякий случай решили держать подвальную дверь открытой постоянно.
Во время оперативного совещания 9 января губернатор Белгородской области упомянул о решении сделать ключи от дверей в укрытия для всех жителей подъезда (сейчас они есть у управляющих компаний и нескольких жильцов подъезда). Кроме того, он поручил найти техническую возможность отключать домофоны на дверях подъездов во время объявления тревоги, чтобы прохожие могли забежать в ближайшее убежище.
Корреспондент РБК осмотрела одно из подвальных убежищ для жителей многоквартирного дома. Это сухое неотапливаемое помещение. Жители подъезда говорят, что самостоятельно оборудовали его сиденьями, держат запас воды. В подвале также находятся индивидуальные кладовки — там жильцы держат личные вещи, в том числе те, которые помогут переждать обстрелы.
Еще одно убежище находится на территории Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ). Оно также расположено в подвале, при необходимости там могут разместиться более 1 тыс. студентов. В отдельной комнате хранятся запасы воды, фонарей, свечей, медикаментов, а также матрасы, раскладушки и настольные игры.
Стекло приходилось убирать лопатами
Ликвидацию последствий обстрелов Белгорода 30 декабря начали в тот же день ближе к вечеру. В ней принимали участие городские службы, члены территориальной обороны и волонтеры. Вечером всех собрали в Центре молодежных инициатив и на автобусах развезли по местам взрывов. Нужно было убрать разлетевшиеся части конструкций и фасадов зданий, битое стекло, загрузить в грузовые машины сожженные автомобили.
«Наш участок был в парке Ленина. Туда прилетело прямо на дорогу. Были сожжены автомобили, выбиты все стекла, весь асфальт в осколках стекла, лужа крови, — вспоминает Тарих Аскеров из НИУ БелГУ. — Стекло приходилось убирать лопатами, его было очень много».
Многие студенты из волонтерского штаба НИУ БелГУ 30 декабря уже разъехались на каникулы, но после объявления, что нужна помощь в ликвидации последствий, вернулись. «У нас есть два парня: один из Прохоровки (почти 60 км от Белгорода. — РБК), другой уже в Курске был. Они приехали домой, провели там буквально час и поехали обратно», — рассказал РБК студент второго курса юридического института НИУ БелГУ, председатель университетского волонтерского штаба Лев Литвяк.
По словам волонтеров, желающих помочь было очень много. После того как места взрывов были очищены от обломков, студентов привлекли к фотофиксации повреждений в квартирах. В январе они заходили, фотографировали, заносили в базу данных. «Самое частое повреждение — окна. У кого-то осколки залетали в квартиру. Пробивало насквозь двери, шкафы, телевизоры», — рассказывает Аскеров.
Курсы помощи и тактические аптечки
После обстрела 30 декабря и последовавших за ним атак белгородцы начали больше интересоваться курсами первой помощи, рассказали РБК организаторы таких курсов. В начале января губернатор поручил пройти их всем чиновникам и бюджетникам. Сейчас обучение проводится для сотрудников музеев, библиотек, филармонии, театров и центров народного творчества. Как рассказала РБК одна из инструкторов, врач бригады экстренного реагирования Службы медицины катастроф Ульяна Худотеплая, до этого обучали сотрудников администрации, водителей общественного транспорта и сотрудников ГИБДД, но прийти на курсы могут все.
Одно занятие идет три часа. На нем слушателям рассказывают, какие наиболее частые травмы получают пострадавшие во время обстрелов и какую первую помощь необходимо оказать. По словам Худотеплой, за неделю обучаются около 1 тыс. человек. «С большим интересом к обучению относятся люди, которые с чем-то уже столкнулись и у них возникли проблемы, то есть они не понимали, что делать в сложившейся ситуации. Кто-то попадает в ДТП, у кого-то дома происходят бытовые травмы, кто-то 30 декабря, 2 января, 4 января, 8 января находился в местах, где были обстрелы», — пояснила она.
Свой проект с 13 января запустил Народный фронт: там решили разместить в кабинах автобусов, в магазинах и аптеках тактические аптечки и обучить ими пользоваться. Одна аптечка рассчитана на оказание помощи пяти—десяти гражданам. «Мы помечаем места, где есть аптечка, специальными наклейками. Расчет на то, что люди, прошедшие у нас обучение, увидят ее и во время обстрела смогут сориентироваться, использовать аптечку и оказать первую доврачебную помощь, пока не приехала скорая, это первые семь минут», — рассказал врио руководителя исполкома Народного фронта в Белгородской области Алексей Клыков.
Занятия по первой помощи проходят каждый день на двух-трех площадках. В будни на одной обучаются около 30 человек, в выходные — 50–60. На учебу централизованно приходят и сотрудники компаний. «30 декабря у нас было прямое попадание в крышу. Сегодня на обучение пришли наш главный бухгалтер, офис-менеджер, завхоз; те, у кого сегодня смена, придут в другой день», — рассказал РБК руководитель одного из белгородских предприятий. Жители идут учиться перевязывать раненых.