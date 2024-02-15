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Военная операция на Украине ,  
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Курский губернатор сообщил о множестве жертв при ударе по Белгороду

Курский губернатор Старовойт сообщил о множестве жертв при ударе по Белгороду
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В результате удара по Белгороду есть много жертв, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Он написал, что снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион и во дворы.

«Много жертв: убитые и раненые», — заявил Старовойт, выразив соболезнования белгородцам от всех жителей Курской области. «Готовы оказать любую помощь соседям, если потребуется», — добавил он.

Минобороны России отчиталось в своем телеграм-канале, что средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов из системы залпового огня RM-70 Vampire. Подробностей ведомство не привело.

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Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде погибли пять человек, в том числе один ребенок. Ранения получили 18 человек, пятеро из них — несовершеннолетние.

В семи частных домах выбиты окна, повреждены кровли и забор, в пяти многоквартирных домах также разбилось остекление, осколки повредили около пяти автомобилей. Кроме того, поврежден один магазин, есть последствия на территории одного из промышленных предприятий. Также повреждены два частных дома и одна машина в селе Шагаровка в Белгородском районе.

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С начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. Самый массированный удар непосредственно по Белгороду был нанесен 30 декабря 2023 года. Тогда погибли 25 человек, пострадали более сотни.

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Белгородская область Белгород Роман Старовойт Курская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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