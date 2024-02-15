Курский губернатор Старовойт сообщил о множестве жертв при ударе по Белгороду

Курский губернатор сообщил о множестве жертв при ударе по Белгороду

Фото: vvgladkov / Telegram

В результате удара по Белгороду есть много жертв, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Он написал, что снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион и во дворы.

«Много жертв: убитые и раненые», — заявил Старовойт, выразив соболезнования белгородцам от всех жителей Курской области. «Готовы оказать любую помощь соседям, если потребуется», — добавил он.

Минобороны России отчиталось в своем телеграм-канале, что средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов из системы залпового огня RM-70 Vampire. Подробностей ведомство не привело.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде погибли пять человек, в том числе один ребенок. Ранения получили 18 человек, пятеро из них — несовершеннолетние.

В семи частных домах выбиты окна, повреждены кровли и забор, в пяти многоквартирных домах также разбилось остекление, осколки повредили около пяти автомобилей. Кроме того, поврежден один магазин, есть последствия на территории одного из промышленных предприятий. Также повреждены два частных дома и одна машина в селе Шагаровка в Белгородском районе.

С начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. Самый массированный удар непосредственно по Белгороду был нанесен 30 декабря 2023 года. Тогда погибли 25 человек, пострадали более сотни.