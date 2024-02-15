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Военная операция на Украине ,  
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Гладков заявил о пяти погибших при обстреле Белгорода

Губернатор Гладков: при обстреле Белгорода погибли пять человек
Сюжет
Военная операция на Украине
В результате обстрела Белгорода из систем залпового огня пострадали 18 человек, пятеро — погибли, сообщил губернатор региона. Был сильно поврежден торговый центр. Военные заявили, что сбили 14 снарядов

Гладков заявил о пяти погибших при обстреле Белгорода
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При ударе ВСУ по Белгороду погибли пять человек, еще 18 человек пострадали. Об этом в своем Telegram сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Среди погибших — один ребенок. Врачи скорой помощи развозят раненых по больницам, уточнил Гладков.

Во время обстрела были повреждены магазин и «одно из промышленных предприятий». Были выбиты окна в нескольких квартирах пяти многоквартирных домов. Также повреждения получили  семь частных домовладений (у некоторых выбиты окна, у других повреждены забор и крыши) и пять машин.

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Фото:vvgladkov / Telegram

Еще два частных домах и одна машина были повреждены в селе Шагаровка в Белгородском районе. 

Минобороны ранее сообщало, что пресекло атаку ВСУ около 12:30 мск. Удар нанесли из РСЗО RM-70 «Вампир», силы ПВО уничтожили 14 снарядов системы, отмечало ведомство.

Во время обстрела Белгорода сильно был поврежден торговый центр на Спортивной улице. На опубликованных фотографиях и видео видно, что у него выбило стекла, около стен здания — обломки конструкций. Еще один снаряд упал на спортивном поле 42-й школы, сообщали местные жители.

Незадолго до удара белгородский губернатор объявил о ракетной опасности.

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Теги
Белгородская область Белгород обстрел ВСУ Вячеслав Гладков
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