Гладков заявил о пяти погибших при обстреле Белгорода
При ударе ВСУ по Белгороду погибли пять человек, еще 18 человек пострадали. Об этом в своем Telegram сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
Среди погибших — один ребенок. Врачи скорой помощи развозят раненых по больницам, уточнил Гладков.
Во время обстрела были повреждены магазин и «одно из промышленных предприятий». Были выбиты окна в нескольких квартирах пяти многоквартирных домов. Также повреждения получили семь частных домовладений (у некоторых выбиты окна, у других повреждены забор и крыши) и пять машин.
Еще два частных домах и одна машина были повреждены в селе Шагаровка в Белгородском районе.
Минобороны ранее сообщало, что пресекло атаку ВСУ около 12:30 мск. Удар нанесли из РСЗО RM-70 «Вампир», силы ПВО уничтожили 14 снарядов системы, отмечало ведомство.
Во время обстрела Белгорода сильно был поврежден торговый центр на Спортивной улице. На опубликованных фотографиях и видео видно, что у него выбило стекла, около стен здания — обломки конструкций. Еще один снаряд упал на спортивном поле 42-й школы, сообщали местные жители.
Незадолго до удара белгородский губернатор объявил о ракетной опасности.
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