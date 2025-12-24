Кремль рассказал о ближайших планах работы по мирному урегулированию

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев уже передал Владимиру Путину детали переговоров с США по мирному плану после встречи в Майами, сейчас Москве нужно сформулировать свою позицию и продолжить контакты с американцами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пресс-секретаря попросили прокомментировать заявление постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера о том, что в переговорах по Украине мяч на стороне России, и США хотят понять, на что Россия готова пойти для урегулирования.

«Все главные параметры позиции российской стороны хорошо известны нашим коллегам из Соединенных Штатов. <...> Сейчас [задача состоит в том, чтобы] сформулировать свою дальнейшую позицию и продолжить контакты в самое ближайшее время», — сказал Песков.

Песков добавил, что на текущей стадии мирного процесса любые публичные комментарии через СМИ нецелесообразны. «Мы не будем говорить, что именно привез Дмитриев, и тем более обсуждать это через прессу», — подчеркнул он.

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский раскрыл содержание мирного плана из 20 пунктов, который украинская сторона обсуждает с американской. Он предусматривает, в частности, заключение соглашения о ненападении между Россией и Украиной. В рамках плана Россия должна будет законодательно закрепить эту политику в отношении Киева и Европы. Также план содержит ограничение численности ВСУ в мирное время до 800 тыс. человек и предоставление Украине гарантий безопасности.

