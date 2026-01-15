 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин заявил, что Россия продолжит добиваться своих целей на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Россия продолжит добиваться поставленных целей, пока руководство Украины не выражает готовность к мирному урегулированию, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.

РБК вел трансляцию мероприятия.

«Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы [к долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого]. <...> Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей», — сказал президент.

По словам российского президента, военный конфликт России и Украины был вызван долгим игнорированием «справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угроз» государству. Путин упомянул продвижение НАТО к границам России и подчеркнул, что Москва всегда призывала к созданию европейской и глобальной безопасности.

Президент призвал вернуться к обсуждению предложений России, чтобы достигнуть мира на Украине.

Путин назвал игнорирование интересов России причиной конфликта на Украине
Политика
Фото:Минобороны России

Путин принял верительные грамоты в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Среди государств, чьи послы участвовали в церемонии, — Франция, Италия, Австрия, Швейцария, Словакия, Словения и другие.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Владимир Путин Украина Кремль
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин назвал игнорирование интересов России причиной конфликта на Украине
Политика
Путин заявил, что «мир не наступает сам — его строят каждый день»
Политика
Путин заявил о деградации ситуации на международной арене
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 17:42
Аэропорты Геленджика и Краснодара закрыли для полетов Политика, 18:33
Мэр Харькова сообщил о разрушении крупного энергообъекта Политика, 18:31
В ДНР рассказали о последствиях ударов ВСУ по энергетике Политика, 18:30
Главврача роддома, где погибли младенцы, отправили под домашний арест Общество, 18:23
Почему вырос биткоин. Главное из отчета Glassnode Крипто, 18:23
Появились кадры захвата США шестого нефтяного танкера Политика, 18:21
Сальдо заявил о приглашении иностранной прессы на место удара по кафе Политика, 18:14
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Макрон потребовал создать аналог «Орешника» для Европы Политика, 18:12
Захарова заявила об ответе Финляндии на выход из конвенции по минам Политика, 18:06
Самюэля Это’о дисквалифицировали на 4 матча за неспортивное поведение Спорт, 18:03
Один день в премиальном поселке «Папушево Парке» РБК и Папушево Парк, 18:02
Путин выразил надежду на возвращение к конструктивному общению с Европой Политика, 17:59
ЦБ опустил курс евро ниже ₽92, но сохранил курс доллара выше ₽78 Инвестиции, 17:53
Захарова заявила, что Европа не заинтересована в мире на Украине Политика, 17:51