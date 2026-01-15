Путин заявил, что Россия продолжит добиваться своих целей на Украине

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Россия продолжит добиваться поставленных целей, пока руководство Украины не выражает готовность к мирному урегулированию, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.

РБК вел трансляцию мероприятия.

«Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы [к долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого]. <...> Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей», — сказал президент.

По словам российского президента, военный конфликт России и Украины был вызван долгим игнорированием «справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угроз» государству. Путин упомянул продвижение НАТО к границам России и подчеркнул, что Москва всегда призывала к созданию европейской и глобальной безопасности.

Президент призвал вернуться к обсуждению предложений России, чтобы достигнуть мира на Украине.

Путин принял верительные грамоты в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Среди государств, чьи послы участвовали в церемонии, — Франция, Италия, Австрия, Швейцария, Словакия, Словения и другие.