Мирный план по Украине⁠,
Bloomberg анонсировал новый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Bloomberg: Уиткофф и Кушнер планируют новый визит в Москву в ближайшее время
Сюжет
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщили источники Bloomberg.

По словам собеседников агентства, знакомых с ситуацией, встреча с российским лидером может состояться уже в этом месяце, но сроки могут сдвинуться из-за протестов в Иране.

Материал дополняется

Персоны
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
