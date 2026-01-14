Bloomberg анонсировал новый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Bloomberg: Уиткофф и Кушнер планируют новый визит в Москву в ближайшее время

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщили источники Bloomberg.

По словам собеседников агентства, знакомых с ситуацией, встреча с российским лидером может состояться уже в этом месяце, но сроки могут сдвинуться из-за протестов в Иране.

Материал дополняется