Сирия отказалась от возобновлять отношения с Турцией до «деоккупации»

Встреча лидеров Сирии и Турции невозможна без «устранения причин спора», дипломатические отношения не нормализовать без вывода турецких войск, предупредили в Дамаске. Анкара вводила войска для создания «зоны безопасности» в 30 км

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Турция обязана вывести войска из Сирии для нормализации отношений двух стран, без этого дипломатическое сближение невозможно, заявил глава сирийского МИДа Фейсал Мекдад после встречи с иранским коллегой

Амиром Абдоллахианом, передает Reuters.

«Мы не можем говорить о возобновлении нормальных отношений с Турцией без снятия оккупации», — сказал министр, указав, что встреча между сирийским президентом Башаром Асадом и турецким руководством зависит «от устранения причин спора».

Глава иранского МИДа отметил, что Тегеран доволен ходом переговоров Дамаска и Анкары. Сирия требует вывода войск Турции с севера страны и прекращения поддержки оппозиционных группировок, власти республики хотят увидеть прогресс по этому вопросу, прежде чем согласятся на встречу глав МИД, рассказал источник Reuters, близкий к процессу диалога.

Турция в октября 2019 года объявила о проведении военной операции «Источник мира» против курдов в Сирии у своей границы. Тогда Анкара заявила о цели создать 30-километровую зону безопасности. Сначала США договорились с турецкой стороной о пятидневном прекращении огня, по истечении этого срока Эрдоган и президент России Владимир Путин подписали меморандум об остановке боевых действий. За Турцией осталась основная занятая в ходе операции территория, но создать зону безопасности на всей границе с Сирией ей не удалось. Действия Турции власти Сирии считают незаконными.

В конце декабря главы министерств обороны Сирии и Турции Хулуси Акар и Али Махмуд Аббас встретились в Москве в присутствии российского коллеги Сергея Шойгу. По данным Al Jazeera, стороны договорились сформировать специальные комитеты из представителей обороны и разведки, заседания должны начаться в конце января в Москве, а затем пройдут в Анкаре и Дамаске. Они также согласились содействовать возвращению сирийских беженцев и обсудили присутствие «Сирийских демократических сил» (военное объединение, куда входят в том числе курдские отряды) на севере Сирии.

AlWatan со ссылкой на источники в Дамаске сообщала о согласии Турции вывести войска из Сирии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вместе с тем предупреждал, что страна в 2023 году примет новые меры, чтобы «закрыть брешь» на границе с Сирией.

