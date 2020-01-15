Президент Ирана потребовал от военных извиниться за сбитый самолет

Роухани призвал вооруженные силы попросить прощения за задержку объявления о том, что они не сразу признали вину в крушении украинского Boeing. Он не считает, что военные хотели скрыть причины катастрофы

Хасан Роухани (Фото: Ebrahim Noroozi / AP)

Президент Ирана Хасан Роухани, выступая на правительственном заседании, призвал вооруженные силы страны извиниться за то, что они не сразу признали вину в крушении украинского пассажирского самолета. Видео его выступления с переводом на английский язык опубликовал телеканал Press TV.

«Если объявление об этом было сделано поздно, они должны извиниться», — заявил Роухани. Он также призвал военных попросить прощения, если «тон, на котором они говорили, был неуместен».

По словам иранского президента, позднее объявление о причинах катастрофы не связано с намерением скрыть их, крушение самолета стало неожиданностью для Тегерана. Как заявил Роухани, иранские военные никогда ранее «не совершали такую ошибку в отношении пассажирского самолета» (цитата по Tasnim).

То, что вооруженные силы страны все же признали вину в крушении самолета и извинились, «является первым шагом из тех, что необходимо сделать», добавил президент. Он потребовал от военных предоставить больше информации о расследовании и пообещал следить за этим процессом. «Для наших людей очень важно сообщить, кто был виновен в этом инциденте», — отметил Роухани.