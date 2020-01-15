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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Президент Ирана потребовал от военных извиниться за сбитый самолет

Роухани призвал вооруженные силы попросить прощения за задержку объявления о том, что они не сразу признали вину в крушении украинского Boeing. Он не считает, что военные хотели скрыть причины катастрофы
Хасан Роухани (Фото: Ebrahim Noroozi / AP)

Президент Ирана Хасан Роухани, выступая на правительственном заседании, призвал вооруженные силы страны извиниться за то, что они не сразу признали вину в крушении украинского пассажирского самолета. Видео его выступления с переводом на английский язык опубликовал телеканал Press TV.

«Если объявление об этом было сделано поздно, они должны извиниться», — заявил Роухани. Он также призвал военных попросить прощения, если «тон, на котором они говорили, был неуместен».

По словам иранского президента, позднее объявление о причинах катастрофы не связано с намерением скрыть их, крушение самолета стало неожиданностью для Тегерана. Как заявил Роухани, иранские военные никогда ранее «не совершали такую ошибку в отношении пассажирского самолета» (цитата по Tasnim).

То, что вооруженные силы страны все же признали вину в крушении самолета и извинились, «является первым шагом из тех, что необходимо сделать», добавил президент. Он потребовал от военных предоставить больше информации о расследовании и пообещал следить за этим процессом. «Для наших людей очень важно сообщить, кто был виновен в этом инциденте», — отметил Роухани.

Роухани попросил прощения у Украины за сбитый Boeing
Политика

Пассажирский Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. На борту лайнера были 176 человек — граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Великобритании, Афганистана. Все погибли. Первоначально в Тегеране назвали причиной авиакатастрофы техническую неисправность. 11 января, через трое суток после происшествия, власти Ирана признали, что лайнер был непреднамеренно сбит военными: оператор системы ПВО принял его за крылатую ракету.

Роухани назвал случившееся непростительной ошибкой и попросил у Украины прощения за сбитый самолет. По данным CNN, самолет мог быть сбит двумя ракетами, выпущенными из зенитно-ракетного комплекса «Тор».

Авиакатастрофа произошла на фоне обострения отношений между Ираном и США. 3 января в результате авиаудара США близ аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Корпус стражей исламской революции в качестве ответной меры в ночь на 8 января нанес ракетные удары по американским военным объектам в Ираке.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Иран, Хасан Роухани, самолет
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