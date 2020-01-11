Роухани попросил прощения у Украины за сбитый Boeing

В сообщении офиса президента Украины сказано, что извинения президент Ирана принес во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Ранее в субботу Тегеран признал, что сбил украинский пассажирский лайнер по ошибке

Хасан Роухани (Фото: Yana Paskova / Reuters)

Президент Ирана Хасан Роухани от имени иранского стороны принес соболезнования украинскому народу и жертвам крушения Boeing 737 под Тегераном и попросил прощения за сбитый лайнер. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В сообщении сказано, что в субботу по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговоров между Роухани и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

«Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этого государства», — сообщает офис Зеленского. В разговоре с Зеленским Роухани заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности. Одновременно он пообещал, что украинская экспертная группа получит всю необходимую поддержку для дальнейшего эффективного сотрудничества в в рамках данного дела.

«Признание «ракетной версии» как причины катастрофы открыло путь для продолжения его расследования без каких-либо задержек и преград. Ожидаю дальнейшее конструктивное взаимодействие с Ираном в соответствии с нормами международного права», — приводятся в сообщении слова Зеленского по итогам разговора.