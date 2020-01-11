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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Роухани попросил прощения у Украины за сбитый Boeing

В сообщении офиса президента Украины сказано, что извинения президент Ирана принес во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Ранее в субботу Тегеран признал, что сбил украинский пассажирский лайнер по ошибке
Хасан Роухани (Фото: Yana Paskova / Reuters)

Президент Ирана Хасан Роухани от имени иранского стороны принес соболезнования украинскому народу и жертвам крушения Boeing 737 под Тегераном и попросил прощения за сбитый лайнер. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В сообщении сказано, что в субботу по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговоров между Роухани и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

«Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этого государства», — сообщает офис Зеленского. В разговоре с Зеленским Роухани заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности. Одновременно он пообещал, что украинская экспертная группа получит всю необходимую поддержку для дальнейшего эффективного сотрудничества в в рамках данного дела.

Иран признал вину за гибель украинского Boeing от ракеты
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«Признание «ракетной версии» как причины катастрофы открыло путь для продолжения его расследования без каких-либо задержек и преград. Ожидаю дальнейшее конструктивное взаимодействие с Ираном в соответствии с нормами международного права», — приводятся в сообщении слова Зеленского по итогам разговора.

Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство
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В субботу Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал, что украинский лайнер, вылетевший ранним утром 8 января из аэропорта Тегерана в Киев, был сбит ракетой по ошибке. Оператор системы ПВО принял самолет за крылатую ракету. На борту были 176 человек — граждане Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции, Афганистана, Украины. Выживших в катастрофе нет.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Иран, Хасан Роухани, Boeing
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