CNN сообщил о попадании в украинский самолет в Иране двух ракет

Принадлежащий компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) лайнер Boeing-737 мог быть сбит двумя ракетами, выпущенными из зенитно-ракетного комплекса «Тор», сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с данными разведки США. По словам собеседника телеканала, у американских спецслужб есть информация о том, что перед тем, как самолет был сбит, он был захвачен системой наведения иранского радара.

Накануне, 9 января, американские СМИ сообщали, что американский спутник засек две вспышки, которые предположительно были следами запуска ракет комплекса «Тор-М1».

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