Путин заявил о вопросах к предложению посадить Абызова на 19,5 лет
Президент Владимир Путин во время прямой линии заявил, что некоторые приговоры по экономическим статьям вызывают у него вопросы.
Говоря о деле журналистки Александры Баязитовой, которую признали виновной в вымогательстве (прокуратура требовала назначить ей 14 лет колонии, она получила пять), Путин сказал: «У меня, как у гражданина, тоже вызывает вопросы, нужно ли человека прятать за решетку на 14 лет. Или сейчас мне говорят про бывшего министра, ему чуть ли не 19 с лишним лет [потребовали] за определенные нарушения».
«То, что он сделал, это плохо, но надо ли [назначать] 19 лет или 14 лет, законодатель должен об этом подумать», — считает Путин. — То, что над этим надо подумать, это верно. Пока закон существует, его надо исполнять».
Президент не назвал имя человека, которого имеет в виду. В начале декабря гособвинение попросило дать 19 с половиной лет заключения для бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. Ему вменяют создание преступной группировки, мошенничество и отмывание незаконных доходов. Абызов, как и другие фигуранты дела (всего их 12), не признает вину, он назвал обвинение «произвольным сочинением на тему Уголовного кодекса».
Бывший чиновник координировал деятельность «открытого правительства» с 21 мая 2012 года по 18 мая 2018 года. В марте 2019-го Абызова арестовали. По версии следствия, в 2012–2018 годах обвиняемые, действуя в составе преступного сообщества, похитили 4 млрд руб. у энергетических компаний СИБЭКО и РЭС в размере 4 млрд руб. Также обвиняемые причастны к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности «с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 млрд руб.», заявили в СК.
Приговор экс-министру должны огласить 21 декабря. В последнем слове Абызов назвал себя счастливым человеком, отметив, что друзья не оставили его, и сказал, что готов принять любое решение суда. Он также попросил освободить женщин — фигуранток дела.
Путин не впервые говорит об уместности наказания за экономические преступления; например, летом он призвал ликвидировать «размытые формулировки» и «резиновые статьи» в уголовном законодательстве.
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