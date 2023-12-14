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Пресс-конференция Путина ,  
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Путин заявил о вопросах к предложению посадить Абызова на 19,5 лет

Путин заявил, что у него есть вопросы к предложению посадить Абызова на 19,5 лет
Сюжет
Пресс-конференция Путина
Сюжет
Дело Абызова
Надо подумать, действительно ли уместно назначать длительные сроки за экономические преступления, считает Путин, но «пока закон существует, его надо исполнять». Ранее прокурор запросил 19,5 года колонии для экс-министра Абызова
Михаил Абызов
Михаил Абызов (Фото: Алексей Потицкий / ТАСС)

Президент Владимир Путин во время прямой линии заявил, что некоторые приговоры по экономическим статьям вызывают у него вопросы.

Говоря о деле журналистки Александры Баязитовой, которую признали виновной в вымогательстве (прокуратура требовала назначить ей 14 лет колонии, она получила пять), Путин сказал: «У меня, как у гражданина, тоже вызывает вопросы, нужно ли человека прятать за решетку на 14 лет. Или сейчас мне говорят про бывшего министра, ему чуть ли не 19 с лишним лет [потребовали] за определенные нарушения».

«То, что он сделал, это плохо, но надо ли [назначать] 19 лет или 14 лет, законодатель должен об этом подумать», — считает Путин. — То, что над этим надо подумать, это верно. Пока закон существует, его надо исполнять».

Абызов в последнем слове на суде назвал себя счастливым человеком
Политика
Михаил Абызов

Президент не назвал имя человека, которого имеет в виду. В начале декабря гособвинение попросило дать 19 с половиной лет заключения для бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. Ему вменяют создание преступной группировки, мошенничество и отмывание незаконных доходов. Абызов, как и другие фигуранты дела (всего их 12), не признает вину, он назвал обвинение «произвольным сочинением на тему Уголовного кодекса».

Бывший чиновник координировал деятельность «открытого правительства» с 21 мая 2012 года по 18 мая 2018 года. В марте 2019-го Абызова арестовали. По версии следствия, в 2012–2018 годах обвиняемые, действуя в составе преступного сообщества, похитили 4 млрд руб. у энергетических компаний СИБЭКО и РЭС в размере 4 млрд руб. Также обвиняемые причастны к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности «с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 млрд руб.», заявили в СК.

Приговор экс-министру должны огласить 21 декабря. В последнем слове Абызов назвал себя счастливым человеком, отметив, что друзья не оставили его, и сказал, что готов принять любое решение суда. Он также попросил освободить женщин — фигуранток дела.

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Путин не впервые говорит об уместности наказания за экономические преступления; например, летом он призвал ликвидировать «размытые формулировки» и «резиновые статьи» в уголовном законодательстве.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Пространство выбора

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прямо на сайте РБК
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