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Экономика ,  
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Путин поручил убрать размытые формулировки об экономических преступлениях

Путин поручил устранить двусмысленность в законах об экономических преступлениях
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поручил МВД и Федеральному собранию устранить размытые и двусмысленные формулировки об экономических преступлениях в законодательстве. Путин выступил на заседании коллегии МВД, трансляцию вел РБК.

Глава государства призвал обеспечить «более четкое правовое регулирование экономической жизни в стране». Обеспечение экономической безопасности и борьбу с коррупцией он назвал принципиальным направлением работы в условиях санкций. Президент призвал жестко пресекать все нарушения в экономической сфере, в частности хищения бюджетных средств.

Вместе с тем, по его словам, предприниматели сейчас «действуют в сложных условиях» и «тем не менее достойно справляются с острыми вызовами». Путин напомнил, что в послании парламенту поручил продолжить работу «по декриминализации целого ряда так называемых экономических составов». «В этой связи ваша задача — совместно с парламентариями, правительством, деловым сообществом продолжить совершенствовать законодательство», — обратился президент к МВД.

Путин отметил и большое значение правоприменительной практики в этой сфере. Он попросил «контролировать обоснованность» уголовных дел против предпринимателей. «Зачастую изначально уже видно, что дело не имеет судебной перспективы. Тогда и заводить его не нужно, — посоветовал российский лидер. — Просто дестабилизируем работу целых трудовых коллективов и предприятий». Если расследование все же ведется, оно не должно нарушать работу предприятий, а к подозреваемым или обвиняемым в совершении экономических преступлений нужно применять меры пресечения, «не связанные с фактическим ограничением свободы», считает Путин.

«Конечно, законность надо соблюдать, безусловно, но вы понимаете, о чем я говорю. Экономика — чрезвычайно важная сфера нашей деятельности. Вообще, а сегодня в особенности», — сказал президент.

В обращении к Федеральному собранию в феврале Путин отмечал, что именно частный бизнес доказал умение «адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре». Он предложил «вернуться к пересмотру ряда норм уголовного законодательства в части экономических составов», но не уточнил, о каких именно преступлениях идет речь.

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Путин и прежде озвучивал подобные идеи. В июле прошлого года он поручил правительству и Верховному суду обеспечить декриминализацию отдельных преступлений в сфере предпринимательства — в частности преступлений, связанных с ведением бизнеса без регистрации, лицензии или аккредитации. По мнению президента, необходимо также пересмотреть основания для заключения под стражу за подобные деяния: бизнесмены должны даже во время расследования иметь возможность продолжать предпринимательскую деятельность.

В марте Российский союз промышленников и предпринимателей предложил властям декриминализировать нарушения по десяти статьям УК, в том числе ст. 171 (незаконное предпринимательство), ч. 1 ст. 251 (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ) и ч. 1 ст. 159 (хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием без причинения значительного ущерба).

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Персоны
Владимир Путин экономические преступления МВД

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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