Путин заверил бизнес в продолжении работы по декриминализации ряда статей

Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил своей администрации и правительству подготовить предложения по декриминализации ряда экономических преступлений. Об этом он заявил на встрече с членами «Деловой России». Отчет о ней опубликован на сайте Кремля.

Он добавил, что правительство занимается этим вопросом. «Уже в ближайшее время нужно завершить проработку этих идей, предложений и выйти на итоговое решение», — сказал президент.

Вопрос декриминализации некоторых экономических статей президент недавно обсуждал с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. «Я просил и коллег своих в администрации, в правительстве, подготовить соответствующие предложения, если это удастся всем сделать, можно будет поговорить об этом и на Петербургском экономическом форуме», — сказал тогда Путин.

Путин говорил о необходимости декриминализировать ответственность за ряд экономических преступлений, выступая с обращением к Федеральному собранию в феврале. Он отметил, что государство должно контролировать происходящее в этой сфере, «но и перегибать палку ни к чему».

В начале марта Российский союз промышленников и предпринимателей предложил декриминализировать нарушения по десяти уголовным статьям. В список вошли незаконное предпринимательство (ст. 171), нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ (ч. 1 ст. 251) и незаконное использование изобретений (ч. 1 ст. 147).