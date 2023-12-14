Наев: армия Украины установила «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией

Украина установила «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией

ВСУ возведут оборонительные заграждения на «наиболее опасных направлениях», среди них Черниговская область, которая граничит с Брянской и белорусской Гомельской областями

Фото: serhiynaiev / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В Черниговской области Украины на северной границе страны идет оборудование первой и второй полосы обороны, сообщил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев в Facebook (владелец соцсети Meta признан экстремистской и запрещенной в России организацией).

«Если угроза будет расти, на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы, и мы будем готовы адекватно реагировать на любое развитие ситуации», — написал Наев.

Он отметил, что на всем севере Украины ситуация стабильная и контролируемая, укрепления ставят на «наиболее опасных направлениях». Наев разместил видео, на котором видно, как экскаватор копает траншею, а люди устанавливают «зубы дракона».

Заграждения пирамидального вида из бетона или железобетона называют противотанковыми на́долбами, или «зубами дракона», их используют как часть фортификационных сооружений, чтобы помешать передвижению техники. Черниговская область Украины граничит с Брянской областью России и с Гомельской областью Белоруссии.

Укрепления решено возвести от Донбасса до Западной Украины на основных оборонительных рубежах, включая авдеевское, марьинское и купянско-лиманское направления, а также вдоль границ с Россией и Белоруссией, рассказывал ранее президент Владимир Зеленский. Он указывал, что Украине на эти цели «мин и бетона в стране точно хватит».

Укрепления на севере страны строили еще в начале года — например, в Ровненской области. Это произошло после череды сообщений от Минска о наращивании совместных с Россией сил в Белоруссии и проверки боевой готовности белорусской армии. Киев считал, что Минск таким образом хочет отвлечь украинские войска от южных и восточных направлений, где ведутся основные бои.

«Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться», — говорил белорусский президент Александр Лукашенко.