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Военная операция на Украине ,  
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В Словакии назвали красной линией для России вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО

Парламент Словакии: вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО станут красной линией для России
Сюжет
Военная операция на Украине

Для России вылет украинских истребителей F-16 с аэродромов западных стран станет красной линией, это может привести к открытому столкновению. Об этом сообщил вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха после встречи с российским послом Игорем Братчиковым.

«По мнению российской стороны, некоторые западные государства готовятся непосредственно вступить в боевые действия на Украине, предоставляя свои аэродромы украинским истребителям F-16 для ведения боевых действий с территории этих стран», — написал он в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что для Москвы такие действия станут красной линией, подобное может привести к открытому столкновению.

Ранее такое же мнение высказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, применение F-16 с территорий стран НАТО будет рассматриваться как участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры.

Захарова назвала западные самолеты на Украине законной целью
Политика
Истребители F-16

Коалицию по подготовке украинских пилотов к работе на истребителях F-16 сформировали летом 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе. В нее вошли Дания, Нидерланды, Бельгия и ряд других западных стран. Как выяснила Wall Street Journal, украинское командование не исключает применения западных истребителей уже зимой 2024 года. В начале ноября 2023 года представитель ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинские пилоты, которые обучаются управлению F-16, перешли к отработке навыков пилотирования в воздухе.

Российские власти осуждают поставки вооружений на Украину и подчеркивают, что это лишь затянет конфликт. Министр обороны Сергей Шойгу заверил, что российские силы ПВО уничтожат все предназначенные для Киева истребители F-16 за 20 дней. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что истребители, которые участвуют в конфликте на стороне ВСУ, станут законной целью для российских военных, «откуда бы они не вылетали».

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Теги
Словакия Россия НАТО Украина истребитель F-16
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