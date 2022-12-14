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Киев выразил надежду покрыть дефицит электричества за счет импорта из ЕС

В Минэнерго Украины выразили надежду покрыть дефицит электричества за счет импорта из ЕС
Одним из решений министр энергетики Герман Галущенко назвал увеличение лимита на импорт электроэнергии из Европы на Украину

Украина рассчитывает покрыть дефицит электроэнергии за счет импорта из Европы, что позволит пережить зиму, заявил
министр энергетики страны Герман Галущенко в эфире медиа-платформы «Мы — Украина» на полях конференции в Париже, его слова приводит Минэнерго в Facebook (принадлежит Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена).

«Электроэнергия сегодня в Европе есть, она доступна. В то же время из-за российских обстрелов в украинской энергосистеме есть дефицит, который мы хотели бы максимально покрыть за счет возможного импорта», — сказал Галущенко. Одним из ключевых вопросов он назвал финансирование.

Весной Украина присоединилась к ENTSO-E (европейская сеть операторов — распределителей электроэнергии) — она может как экспортировать, так и импортировать электричество. При этом ENTSO-E ограничила пропускную способность межгосударственных сетей. В начале ноября глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий говорил, что максимальный лимит импорта электроэнергии из Европы на Украину установлен в 500 МВт. Киев хотел бы, чтобы он был увеличен до 1000-1500 МВт, отмечал он.

В начале декабря украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что полностью восстановить энергосистему «сейчас невозможно», поэтому в большинстве регионов сохраняются графики отключений электричества. Наибольшее количество отключений приходится на Киев, а также на Львовскую, Житомирскую Хмельницкую, Полтавскую, Винницкую, Закарпатскую области. Премьер-министр Денис Шмыгаль предупреждал, что Украина всю зиму будет жить в условиях дефицита электроэнергии.

Перебои с электроснабжением в стране начались из-за повреждения энергетической инфраструктуры после ракетных ударов, которые Россия начала наносить в начале октября в ответ на подрыв грузовика на Крымском мосту.

В конце ноября ЕК призвала передать Киеву трансформаторы и электрогенераторы для восстановления энергосистемы. Как сообщало агентство Reuters, США направили Украине первую партию оборудования для энергоинфраструктуры на сумму около $13 млн. Испания обещала до Нового года передать Киеву 49 электрогенераторов.

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Елена Чернышова
Украина дефицит электричество ЕС
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