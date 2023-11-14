 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В офисе Зеленского назвали следующий год решающим в конфликте с Россией

Глава офиса Зеленского назвал следующий год решающим в конфликте с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
По мнению главы офиса Зеленского Ермака, в конфликте близится поворотный момент, Киеву нужно продолжение западной поддержки. Главком ВСУ Залужный предупреждал о тупике в боевых действиях и угрозе перехода к позиционной борьбе
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Следующий год будет решающим в конфликте России и Украины, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак на мероприятия в Вашингтоне, передает Bloomberg.

«Поворотный момент в [конфликте] приближается. Следующий год будет решающим», — сказал он. По его словам, ВСУ продолжают контрнаступление, президент Владимир Зеленский знает, как добиться победы. От Запада требуется вводить больше санкций, а также помочь Украине укрепить систему ПВО ввиду возможных атак по энергетической инфраструктуре грядущей зимой, сказал Ермак.

В ходе визита в США глава офиса Зеленского провел встречи с советниками по национальной безопасности из США, Германии, Великобритании и Франции, а также с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. В Госдепартаменте сообщили, что глава ведомства и Ермак «обсудили последние события на поле боя на Украине и подготовку к зиме, включая продолжающееся предоставление дополнительных средств ПВО и укрепление критической инфраструктуры Украины против атак».

Пессимистичную оценку ситуации на фронте выразил в октябре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В статье для The Economist он заявил, что бои в ходе конфликта зашли в тупик, и предупредил о риске их перехода в позиционные боевые действия, которые могут растянуться на годы. По словам Залужного, это несет угрозу для украинской армии и самого государства. С его позицией не согласился Зеленский, сказав, что это «не патовая ситуация».

Мнение Залужного поддержал экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович, который заявлял о намерениях стать президентом Украины. Он сказал, что между Зеленским и военными существует конфликт, Залужный говорит одно о ходе боевых действий, глава государства — другое, а это «ненормально». Контрнаступление он назвал «неудавшимся».

Российский президент Владимир Путин не раз говорил, что наступление ВСУ обернулось провалом. Глава Минобороны Сергей Шойгу в конце октября заявил, что с момента начала контрнаступления в июне Киев потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти 1,9 тыс. бронемашин различного класса.

Читайте на РБК Pro
Дороже доллар — выше ставка: новое в таможенных законах
Простые шаги по созданию «вечного двигателя» продаж на Wildberries
Как привлечь должника к субсидиарной ответственности вне банкротного дела
Что не так с делом Аяза Шабутдинова, чей бизнес приносит ₽1 млрд в год
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Андрей Ермак Военная операция на Украине
Материалы по теме
Ермак сравнил конфликт на Украине с забегом, который пройден на 70%
Политика
В Госдепе США объяснили «необходимость» продолжения конфликта на Украине
Политика
Зеленский ответил на предложение Трампа остановить конфликт за 24 часа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 98,53 (+0,22) Инвестиции, 13 ноя, 16:30 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 92,12 (+0,07) Инвестиции, 13 ноя, 16:30
Осень 2023: десять модных трендов для мужчин и женщин из коллекций ЦУМа Стиль, 10:37
Почему новый грузовик «Валдай 8» стал лучше РБК и Газ, 10:35
Гайд по мультивыгоде: что дают пользователям комплексные подписки Тренды, 10:35
В офисе Зеленского назвали следующий год решающим в конфликте с Россией Политика, 10:34
Названы элитные новостройки Москвы — лидеры по продажам в 2023 году Недвижимость, 10:33
США проверят 100 судов из 30 стран на нарушение санкций против России Политика, 10:32
ФАС проверит обоснованность роста цен на яйца Общество, 10:29
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Как не нарваться на контрафакт при покупке автозапчастей РБК Autonews, 10:28
Василий Березуцкий покинул Россию и переехал в Испанию Спорт, 10:25
Ваш бывший супруг обанкротился. Как уберечь имущество от кредиторов Pro, 10:25
«Коммерсантъ» узнал детали идеи «приземлить» зарубежные онлайн-игры Технологии и медиа, 10:23
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 10:23
Санду заявила о $9 млн долга Молдавии перед «Газпромом» Политика, 10:22
Какие стимулы нужны промышленным территориям для эффективного развития РБК+, 10:17