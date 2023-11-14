В офисе Зеленского назвали следующий год решающим в конфликте с Россией

По мнению главы офиса Зеленского Ермака, в конфликте близится поворотный момент, Киеву нужно продолжение западной поддержки. Главком ВСУ Залужный предупреждал о тупике в боевых действиях и угрозе перехода к позиционной борьбе

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Следующий год будет решающим в конфликте России и Украины, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак на мероприятия в Вашингтоне, передает Bloomberg.

«Поворотный момент в [конфликте] приближается. Следующий год будет решающим», — сказал он. По его словам, ВСУ продолжают контрнаступление, президент Владимир Зеленский знает, как добиться победы. От Запада требуется вводить больше санкций, а также помочь Украине укрепить систему ПВО ввиду возможных атак по энергетической инфраструктуре грядущей зимой, сказал Ермак.

В ходе визита в США глава офиса Зеленского провел встречи с советниками по национальной безопасности из США, Германии, Великобритании и Франции, а также с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. В Госдепартаменте сообщили, что глава ведомства и Ермак «обсудили последние события на поле боя на Украине и подготовку к зиме, включая продолжающееся предоставление дополнительных средств ПВО и укрепление критической инфраструктуры Украины против атак».

Пессимистичную оценку ситуации на фронте выразил в октябре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В статье для The Economist он заявил, что бои в ходе конфликта зашли в тупик, и предупредил о риске их перехода в позиционные боевые действия, которые могут растянуться на годы. По словам Залужного, это несет угрозу для украинской армии и самого государства. С его позицией не согласился Зеленский, сказав, что это «не патовая ситуация».

Мнение Залужного поддержал экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович, который заявлял о намерениях стать президентом Украины. Он сказал, что между Зеленским и военными существует конфликт, Залужный говорит одно о ходе боевых действий, глава государства — другое, а это «ненормально». Контрнаступление он назвал «неудавшимся».

Российский президент Владимир Путин не раз говорил, что наступление ВСУ обернулось провалом. Глава Минобороны Сергей Шойгу в конце октября заявил, что с момента начала контрнаступления в июне Киев потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти 1,9 тыс. бронемашин различного класса.