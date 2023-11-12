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Военная операция на Украине ,  
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WSJ сообщила о новой и более опасной фазе конфликта для Украины

WSJ: Украина вступает в новую и более опасную фазу конфликта с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
С учетом того что Киев не может перехватить инициативу на поле боя, «самым безопасным вариантом» для него является переход к оборонительной тактике, пишет газета. Россия не раз заявляла о провале украинского контрнаступления
Фото: Владислав Мусиенко / Reuters
Фото: Владислав Мусиенко / Reuters

Украина вступает в следующую, более опасную для нее фазу конфликта с Россией, пишет The Wall Street Journal.

Переход от нападения к обороне отражает новую фазу военных действий, украинское командование признает, что контрнаступление не достигло желаемого прогресса, отмечает газета. Издание упомянуло слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного, сказанные им в статье для The Economist, о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Он предупредил о риске перехода их в затяжные позиционные бои, что несет угрозу как для украинской армии, так и самого государства.

Все больше и больше союзников Украины в ЕС и США считают, что Киев, вероятно, сегодня занимал бы более сильную позицию, если бы администрация американского президента Джо Байдена быстрее поставила бы необходимое вооружение, в том числе танки, дальнобойные ракеты и истребители, пишет WSJ. Из-за затянувшихся дебатов по поводу поставок оружия Киев потерял драгоценное время в начале этого года, отмечает газета.

«Не существует серебряной пули, которая могла бы изменить тупиковую ситуацию в краткосрочной перспективе», — отметил бывший постоянный представитель США при НАТО Дуглас Льют. «Наш поэтапный подход к оказанию военной помощи обеспечил это», — добавил он, говоря о тупике. С тем, что бои зашли в тупик, согласны и в Киеве. «Это позиционный тупик», — сказал высокопоставленный представитель украинских спецслужб.

При этом высокопоставленный представитель НАТО считает, что украинские войска могут получить преимущество в боях зимой, поскольку они показали большую мобильность.

Несмотря на то что Запад подготовил и снарядил украинских военнослужащих для контрнаступления, ВСУ в этом году не смогли добиться своей цели — прорвать российскую линию обороны и достичь побережья Азовского моря. С учетом того, что Украина не может перехватить инициативу на поле боя, «самым безопасным вариантом» для нее является переход к оборонительной тактике. «Обороняться гораздо проще, чем атаковать», — считает эксперт американского Центра военно-морского анализа (CNA) Дмитрий Горенбург.

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В ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии у Киева плана наступления в этом году и в следующем. Он пообещал, что ВСУ постараются «показать результат в этом году».

Россия неоднократно заявляла о провале украинского контрнаступления. Глава Минобороны Сергей Шойгу, в частности, говорил, что ВСУ, несмотря на поставки оружия странами Запада, терпят поражение. По его словам, Киев с начала наступления потерял более 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

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Елена Чернышова
Украина контрнаступление
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