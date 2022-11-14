Медведев увидел «начало агонии» ООН в резолюции о репарациях для Украины

Медведев предложил принять аналогичную резолюцию о возмещении США ущерба Вьетнаму и Югославии, а также указал, что документ может стать началом конца ООН как главного института по примирению. Он добавил: «Конец будет мучительным»

Принятие Генассаблеей ООН резолюции о возмещении Украине ущерба со стороны России, является попыткой «наскрести юридической основы для воровства незаконно арестованных российских активов», заявил в телеграм-канале экс-президент, зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он предложил Генассамблее ООН принять аналогичную резолюцию о полном возмещении ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим «многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО».

«Иначе это похоже на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению. Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживем и без такой организации «объединенных наций», — добавил Медведев.

Резолюцию приняли вечером 14 октября, ее соавторами выступили Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина. Документ предусматривает создание международного реестра для регистрации задокументированных доказательств «ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина вследствие нарушающих международное право деяний Российской Федерации…». Резолюции Генассамблеи не имеют обязательной силы и носят характер рекомендаций.

Резолюцию поддержали 94 страны, против проголосовали только 14 государств, еще 73 — воздержались. Помимо России против документа проголосовали КНДР, Зимбабве, Китай, Эритрея, Белоруссия, Багамы, Куба, Центральноафриканская республика (ЦАР), Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа и Сирия.

Российская делегация раскритиковала резолюцию. Постпред при ООН Василий Небензя назвал ее «юридически ничтожной», заявив, что западные государства ранее никогда не рассматривали репарации в качестве способа «искупить свои собственные грехи». «Ворованные таким образом деньги пойдут прежде всего на покупку новых вооружений или погашение соответствующих долгов Украины», — предположил его заместитель Дмитрий Полянский.

Ранее Полянский заявил, что у Генассамблеи ООН нет полномочий для взимания репараций. Резолюцию он счел способом придать «некую видимость легитимности» попытке присвоить замороженные активы России.

Точной оценки ущерба, понесенного Украиной за время конфликта, начавшегося 24 февраля, нет. В сентября в Киеве оценивали ущерб от военных действий в $326 млрд, в эту сумму премьер страны Денис Шмыгаль включил только прямой физический ущерб. Президент Украины Владимир Зеленский в мае оценивал стоимость восстановления инфраструктуры и экономики страны в $600 млрд. Обе оценки были даны до серии ударов по объектам энергетической и критической инфраструктуры страны.

После ввода Россией войск на Украину западные страны заблокировали около половины из $640 млрд (на тот момент) золотовалютных резервов ЦБ, в основном речь идет об активах в долларах и евро. Украинские власти неоднократно предлагали использовать восстановления страны зарубежные средства Банка России, замороженные в результате санкций. Минэкономики Украины оценило их в $415 млрд и попросило у западных партнеров разработать механизм конфискации этих денег в пользу Киева.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще в апреле заявила, что Россия оспорит заморозку золотовалютных резервов и уже готовит иски.