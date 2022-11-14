МИД Замбии сообщил о гибели на Украине осужденного в России студента

В южноафриканской стране заявили, что студент-замбиец, который отбывал наказание в России, в сентябре погиб на Украине

Здание МИД Замбии (Фото: ZambiaMFAIC / Twitter)

На Украине погиб 23-летний студент из Замбии Натан Ньиренда, который учился в Москве, но был осужден за хранение наркотиков и отбывал наказание в столичной тюрьме, сообщил министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо, говорится на странице внешнеполитического ведомства в Facebook (компания — владелец соцсети Meta признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена).

Он рассказал, что молодой человек учился в МИФИ, но в апреле 2020-го был приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы за хранение наркотиков и отбывал наказание в Москве, пишет ZNBC.

Ньиренда погиб 22 сентября во время боевых действий на Украине, его останки доставили в Ростов-на-Дону, чтобы отправить в Замбию, уточнил Какубо.

Власти Замбии попросили российскую сторону объяснить, как Ньиренда оказался на Украине.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России и в посольство Замбии в Москве.

В середине сентября в Сети появилось видео, на котором человек, похожий на российского бизнесмена Евгения Пригожина, вербует людей, одетых в форму заключенных, в частную военную компанию (ЧВК) Вагнера для участия в спецоперации на Украине. Тогда в компании «Конкорд», которую возглавляет Пригожин, заявили, что человек на видео действительно «чудовищно похож» на бизнесмена. Затем кадры прокомментировал и сам Пригожин.

«Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети [отправятся в зону СВО] — решайте сами», — заявил он и добавил, что на месте заключенных мечтал бы влиться в коллектив российских военных и иметь возможность искупить долг перед родиной.

Видеозаписью заинтересовались члены Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, они попросили Генпрокуратуру разъяснить, на каких основаниях заключенные принимают участие в спецоперации на Украине, если это действительно так.

В конце сентября в Госдуму внесли законопроект, который разрешает привлекать осужденных к участию в СВО. Авторы инициативы рассказали, что заключенных могут освободить от отбывания наказания в случае, если они «проявят мужество и героизм при исполнении воинского долга» и тем самым докажут свое исправление.