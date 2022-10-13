Пригожин описал будущее участвующих в боевых действиях заключенных

Бизнесмен Евгений Пригожин описал будущее участвующих в военной операции заключенных после окончания боевых действий. Ранее сенаторы разработали законопроект об участии осужденных в боевых действиях

Фото: Роман Соколов / ТАСС

Бизнесмен, владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин спрогнозировал судьбу осужденных, которые могут принять участие в боевых действиях, после окончания военной операции. Его слова передали РБК в пресс-службе компании «Конкорд» в ответ на запрос об отношении к законопроекту о привлечении осужденных к военной операции, предложенному сенаторами Ольгой Ковитиди и Андреем Клишасом.

«Во-первых, многие из нас с этой войны не вернутся, надеюсь, я не исключение. Во-вторых, встав на путь добра, тебе будет трудно с него свернуть, знаю это по себе. В-третьих, если мы будем не нужны на фронте, на защите своей страны, они поедут по всему миру разбираться с террористами, колонизаторами и обидчиками российских интересов. И последнее, войдя в наше боевое братство, они почувствуют свою ответственность перед нами и прочувствуют нашу ответственность за них», — сказал Пригожин в ответ на вопрос, что будет, когда заключенные вернутся.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди сообщила о работе над законопроектом об участии осужденных в боевых действиях. Соавтором инициативы выступил сенатор Андрей Клишас, добавила она. По словам Ковитиди, законопроект предполагает, что если осужденный «проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга <...> и тем самым докажет свое исправление», то по представлению командования суд может освободить его от отбывания наказания или оставшейся части наказания.

Ковитиди отметила, что закон «устранит пробел в действующем законодательстве». В разговоре с РБК сенатор добавила, что законопроект «отвечает запросу общества». «Мы просто живем в одном времени, находимся в одной лодке, мы чувствуем запрос гражданского общества и сразу на него реагируем», — сказала Ковитиди, отвечая на вопрос о взаимодействии с Евгением Пригожиным при подготовке инициативы.

Пригожин отметил, что не согласен с идеей сенаторов распространить действие законопроекта на лиц, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. «Я считаю, чем тяжелее статья и чем больше срок, тем более необходимо человеку пойти на фронт и защищать свою Родину. На карту надо ставить либо все, либо ничего <...>. Когда у тебя впереди десять лет и десять лет ты уже отсидел, то ты более чем мотивирован», — заявил Пригожин, добавив, что не участвовал в обсуждении законопроекта.

Разрешить участие заключенных в боевых действиях предлагали ранее депутаты Курултая Башкирии. Законопроект предусматривал отсрочку от отбывания наказания для осужденных, участвующих в военных действиях, и учет дня операции как десяти дней в учреждениях ФСИН. Евгений Пригожин тогда отмечал, что такие решения должны приниматься на федеральном уровне, и заявил, что «хотел предостеречь парламентариев Башкирии от не до конца продуманного использования осужденных».

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В сентябре Пригожин признал, что основал частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер», бойцы которой участвуют в боевых действиях на Украине. Ранее бизнесмен не раз отрицал, что имеет отношение к этой структуре, и оспаривал в суде обвинение в связях с ЧВК. Пригожин находится под санкциями США и Евросоюза.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал видео, на котором человек, похожий на Пригожина, вербует заключенных для отправки на Украину. В «Конкорде» отметили, что мужчина действительно «чудовищно похож» на бизнесмена. Члены Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России попросили генпрокурора объяснить вербовку заключенных для участия в боевых действиях на Украине, указав, что осужденных можно освободить досрочно только в результате амнистии, помилования или по УДО.