В Британии подали иск против ЧВК Вагнера из-за действий на Украине
Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners заявила, что подает судебный иск от лица украинцев против ЧВК Вагнера и ее основателя, российского бизнесмена Евгения Пригожина в связи с действиями группы на Украине. Дело будет финансироваться за счет краудфандинга. На сайте фирмы указано, что она участвует в нескольких делах, связанных с конфликтом на Украине.
Юристы фирмы дали показания в рамках расследования парламентского комитета по международным делам «Группа Вагнера» и не только: частные военные компании-посредники». Они объявили о том, что «жертвы среди украинцев сделали первый шаг в возбуждении иска в Высоком суде против Вагнера, требуя привлечения к ответственности и возмещения ущерба».
«В рамках более широкой кампании гражданского общества по защите закона с коалицией ведущих мировых экспертов McCue Jury & Partners от имени мужественных украинских жертв направила письмо о принятии мер в отношении Евгения Пригожина и основанной им группы наемников», — говорится в заявлении фирмы.
Юристы отмечают, что этот случай может изменить отношение к использованию ЧВК в качестве посредников режимов, «которые стремятся дистанцироваться и спрятаться от своих международных преступлений».
Владелец компании «Конкорд» Пригожин с 2016 года находится под санкциями США, а с 2020-го — под санкциями ЕС. В Вашингтоне его обвиняли в контроле над Агентством интернет-исследований (так называемая фабрика троллей) и ЧВК Вагнера
Он неоднократно отрицал причастность к ЧВК и судился из-за подобных обвинений, но в сентябре 2022 года заявил, что является основателем ЧВК Вагнера. Он рассказал, что создал организацию в 2014 году, когда, по словам бизнесмена, «начался геноцид русского населения Донбасса», а «Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым». Тогда он вместе со «многими другими бизнесменами», пытался «набрать группу, которая поедет и защитит русских», пояснил Пригожин.
«Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью — чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма. А одерживал победу по этому поводу в многочисленных судах, в том числе за рубежом, потому что в любом деле всегда должно быть место спорту и матчи надо выигрывать на поле противника, — сказал Пригожин.
Российское законодательство запрещает наемничество. За участие в вооруженных конфликтах на территории другой страны УК предусматривает до семи лет лишения свободы (ст. 359), за вербовку, обучение, финансирование наемника, «а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях» — от четырех до восьми лет, а за те же деяния, совершенные с использованием служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, — от семи до 15 лет.
При этом наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.