CNN: директор ЦРУ Бернс в октябре приезжал на Украину и встречался с Зеленским

CNN узнал о поездке главы ЦРУ на Украину и встрече с Зеленским

Визит Бернса состоялся на фоне обеспокоенности тем, что Россия может применить ядерное оружие, и обвинений Москвы в готовности Киева использовать «грязную бомбу»

Уильям Бернс (Фото: Reuters)

Директор ЦРУ Уильям Бернс в начале октября приезжал на Украину, где встречался с президентом Владимиром Зеленским и рядом украинских чиновников, сообщает CNN со ссылкой на представителей администрации США.

По словам собеседника телеканала, во время визита Бернс «подтвердил приверженность США оказанию поддержки Украине в ее борьбе против российской агрессии, включая непрерывный обмен разведывательными данными». Других подробностей он не привел.

Как отмечает CNN, поездка состоялась на фоне обеспокоенности по поводу того, что Россия может применить на Украине ядерное оружие. Бернс и другие представители властей Соединенных Штатов заявили, что не видят доказательств готовности Москвы к такому шагу, но источники, знакомые с разведданными, предупреждают «о высоком риске» такого развития событий.

Российская сторона неоднократно заявляла, что никому не угрожает использованием ядерного оружия. При этом, по словам замглавы МИДа Сергея Рябкова, США и их союзники пытаются убедить всех в обратном. По данным Politico, Запад усилил наблюдение за российскими ядерными вооружениями после 21 сентября. В день объявления частичной мобилизации, президент Владимир Путин заявил, что Запад использует «ядерный шантаж», и предупредил, что для защиты Россия использует «все средства». «Это не блеф», — заверил он тогда.

Российские власти с воскресенья, 23 октября, утверждают, что Украина готовится совершить провокацию с "грязной бомбой" и обвинить в этом Россию. Министерство обороны несколько дней предупреждает об этом иностранных коллег, но страны Запада отвергают эти данные.

По данным CNN, Бернс также приезжал на Украину в январе, еще до начала российской военной операции. В ноябре 2021 года глава ЦРУ посещал Москву, где встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.