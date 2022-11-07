В Белгородской области обстреляли город Грайворон

Пострадавших нет, но осколками снаряда поврежден трансформаторный блок, поэтому в городе и соседнем селе частично отключено электричество

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

В Белгородской области под обстрел попал город Грайворон, расположенный у границы с Сумской и Харьковской областями Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, но электричество в городе частично пропало.

«Осколками снаряда поврежден трансформаторный блок, в связи с этим произошло частичное отключение электроэнергии в городе и соседнем селе. Все оперативные и аварийные службы выехали на место», — написал губернатор в «Телеграме», пообещав рассказать подробности позже.

После начала спецоперации на Украине белгородские власти много раз сообщали об обстрелах приграничных населенных пунктов, в том числе в Грайворонском городском округе. 6 ноября там попал под обстрел завод, загорелся резервуар с растворителем. Никто не пострадал.

Гладков продлил действие желтого уровня террористической опасности в Белгородской области до 21 ноября. С 19 октября в регионе действует режим «среднего уровня реагирования» (подразумевает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов и другие меры).