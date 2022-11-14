В «Укрэнерго» заявили о сложной ситуации в ряде регионов из-за повреждения энергообъекта

В «Укрэнерго» заявили о повреждении одного из ключевых энергообъектов

В некоторых областях Украины, в том числе столичном регионе, складывается тяжелая ситуация с энергоснабжением из-за повреждения одного из ключевых объектов, там применяются плановые и аварийные отключения, сообщили в «Укрэнерго»

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На Украине на прошлой неделе серьезно поврежден один из ключевых объектов «Укрэнерго», сообщил председатель правления компании Владимир Кудрицкий.

Он не уточнил, о каком объекте речь, но отметил, что повреждение повлияло на ситуацию с энергоснабжением Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областей (часть территории Донецкой области, например, Славянск и Краматорск, остаются под контролем Киева; российская сторона считает всю территорию ДНР, в том числе неподконтрольную российским силам, частью России). Сейчас там применяются плановые и аварийные отключения.

По словам Кудрицкого, «таких масштабных повреждений, которые с 10 октября наносились украинской энергетике, не испытывала ни одна энергосистема», о полном устранении неисправностей говорить пока не приходится. Плановые отключения будут продолжаться, пока специалисты будут восстанавливать возможность передачи электроэнергии из других регионов, сообщил предправления «Укрэнерго».

Минобороны России несколько раз сообщало об ударах оружием воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. О первой такой атаке ведомство отчиталось 10 октября, спустя два дня после взрыва грузовика на Крымском мосту, в организации которого Москва обвиняет Киев.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, к началу ноября повреждено 40% энергетической инфраструктуры — в первую очередь теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей и гидроэлектростанций. Мэр Киева Виталий Кличко допускал, что город может остаться без электроэнергии, водообеспечения и отопления. 6 ноября The New York Times сообщила, что власти не исключают эвакуацию всего населения столицы при отключении электроснабжения. Несколько дней спустя премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас для этого нет причин.

Из-за ударов по критической инфраструктуре украинские власти объявили об экстренных отключениях электроэнергии на всей территории страны.