Кремль заявил, что вся территория ДНР будет считаться Россией

Территория ДНР будет полностью занята Россией в тех границах, в каких ее признала страна. В каких границах будут признаны другие регионы, которые войдут в состав Федерации, пока ясности нет

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Всю территорию ДНР в границах Донецкой области образца 2014 года «предстоит освободить», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля подтвердил, что с сегодняшнего дня вся территория ДНР, в том числе неподконтрольная российским силам, будет считаться частью России. «Де-юре — да. Потому что в состав Российской Федерации вступает признанное нами государство в границах 2014 года», — заявил он.

Возможные удары Украины по территориям, которые войдут в состав России, Москва будет расценивать как агрессию против нее самой, подтвердил Песков.

В каких границах Россией будут признаны Херсонская и Запорожская области, это прояснится сегодня позднее, уточнил представитель Кремля.

28 сентября Песков заявил, что занятие всей территории ДНР в границах 2014 года — это цель-минимум России.

Часть территории бывшей Донецкой области, несмотря на продвижение российских войск, остается под контролем Украины. В частности, это города Славянск и Краматорск.

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