В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов ДНР и ЛНР

Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил провести демобилизацию преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук из ЛНР и ДНР. Об этом политик сообил «РИА Новости».

По его словам, такие меры были бы справедливыми по отношению к еще одной категории граждан. «Считаю правильным предложить демобилизацию преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук из ЛНР и ДНР», — заявил Чернышов.

Накануне, 13 ноября, президент России Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, призванных на службу.

Всеобщая мобилизация в ДНР и ЛНР была объявлена за несколько дней до начала военной спецоперации на Украине, когда территории еще не были включены в состав России. При этом в Луганской народной республике запретили выезд мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.

В России частичная мобилизация была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. Позже своим указом он предоставил отсрочку по призыву в рамках мобилизации студентам вузов и колледжей, а потом — аспирантам, ординаторам и обучающимся в духовных образовательных учреждениях.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации. Указ президента по этому поводу не публиковался, в Кремле позже поясняли, что он не требуется.