В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов ДНР и ЛНР
Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил провести демобилизацию преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук из ЛНР и ДНР. Об этом политик сообил «РИА Новости».
По его словам, такие меры были бы справедливыми по отношению к еще одной категории граждан. «Считаю правильным предложить демобилизацию преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук из ЛНР и ДНР», — заявил Чернышов.
Накануне, 13 ноября, президент России Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, призванных на службу.
Всеобщая мобилизация в ДНР и ЛНР была объявлена за несколько дней до начала военной спецоперации на Украине, когда территории еще не были включены в состав России. При этом в Луганской народной республике запретили выезд мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.
В России частичная мобилизация была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. Позже своим указом он предоставил отсрочку по призыву в рамках мобилизации студентам вузов и колледжей, а потом — аспирантам, ординаторам и обучающимся в духовных образовательных учреждениях.
28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации. Указ президента по этому поводу не публиковался, в Кремле позже поясняли, что он не требуется.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были включены в состав России в конце сентября, после проведенных там референдумов. С 19 октября в этих регионах действует военное положение.