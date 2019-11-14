Министр обороны Украины назвал Россию врагом

По словам Андрея Загороднюка, Украина не должна вести финансово-экономических отношений с Россией. Накануне украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил взять $100 млрд «у россиян» и помириться с ними

Фото: Pavlo Gonchar / ZUMA / ТАСС

Украина не может иметь финансово-экономических отношений с Россией, поскольку она является главным врагом. Об этом в своем аккаунте в Facebook заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из пяти букв — Россия [на украинском пишется как «Росія» — РБК]. Это не «ополченцы» или «местная милиция», а кадровые военные из РФ, что стало еще более понятным во время жутких событий в Иловайске», — написал министр.

Загороднюк отметил, что с врагом говорят «только или языком оружия, или языком опытных дипломатов», а Украине необходимо делать все возможное для интеграции с НАТО на всех уровнях.

«Как министр обороны, я не просто держу это на контроле. Я этим живу», — подчеркнул он.