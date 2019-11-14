Министр обороны Украины назвал Россию врагом

В конце октября глава Минобороны страны заявил, что Украина интересна Североатлантическому альянсу в качестве партнера за счет пятилетнего «трагического» опыта ведения войны с Россией. По его словам, борьба с агрессией России является «вопросом стабильности всего континента». «Они [страны НАТО] понимают, что наш успех — это успех всего цивилизованного мира», — рассказал министр.
Вместе с тем в интервью ТСН 10 ноября Загороднюк утверждал, что страны НАТО не обязаны «воевать бок о бок» с Украиной против России. «Мы пока не являемся членом НАТО. Поэтому у них нет такого обязательства. Но наши страны-партнеры поставляют нам оружие, технику, оказывают услуги по тренировке и подготовке бойцов. Поэтому, конечно, таким способом они с нами», — говорил он.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов ускорить подготовку к вступлению в НАТО. По его словам, страна готова на практике доказывать, что «заслуживает такого формата отношений» с альянсом. 5 ноября генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО поможет Киеву провести необходимые реформы.
Однако накануне скепсис в отношении вероятного членства Украины в НАТО выразил украинский олигарх Игорь Коломойский, которого на этапе предвыборной кампании на Украине подозревали в покровительстве Владимиру Зеленскому. Он заявил, что НАТО не заинтересовано в приеме Украины в состав альянса, при этом США хочет, чтобы Украина «вела войну против России до последнего украинца».
Военную угрозу России, впрочем, он не исключил, выразив уверенность, что российская армия сильнее армии НАТО. «Русские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, а вы в НАТО наложите в штаны», — сказал украинский предприниматель в интервью The New York Times. Примирение с Россией Коломойский оценил в $100 млрд.
Бои под Иловайском в Донецкой области начались в августе 2014 года. Крупная группировка украинских войск попала в котел, а при попытке прорыва понесла тяжелые потери. По официальным данным Киева, в ходе боев погибли 366 украинских военных, порядка 300 бойцов ДНР и еще более 200 военных России. Россия отвергала все обвинения Киева и Запада в участии своих военных в конфликте на Донбассе. Так, в апреле 2015 года российский президент Владимир Путин говорил, что «российских войск на Украине нет».