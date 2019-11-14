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Политика ,  
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Министр обороны Украины назвал Россию врагом
По словам Андрея Загороднюка, Украина не должна вести финансово-экономических отношений с Россией. Накануне украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил взять $100 млрд «у россиян» и помириться с ними
Фото: Pavlo Gonchar / ZUMA / ТАСС

Украина не может иметь финансово-экономических отношений с Россией, поскольку она является главным врагом. Об этом в своем аккаунте в Facebook заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из пяти букв — Россия [на украинском пишется как «Росія» — РБК]. Это не «ополченцы» или «местная милиция», а кадровые военные из РФ, что стало еще более понятным во время жутких событий в Иловайске», — написал министр.

Загороднюк отметил, что с врагом говорят «только или языком оружия, или языком опытных дипломатов», а Украине необходимо делать все возможное для интеграции с НАТО на всех уровнях.

«Как министр обороны, я не просто держу это на контроле. Я этим живу», — подчеркнул он.

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В конце октября глава Минобороны страны заявил, что Украина интересна Североатлантическому альянсу в качестве партнера за счет пятилетнего «трагического» опыта ведения войны с Россией. По его словам, борьба с агрессией России является «вопросом стабильности всего континента». «Они [страны НАТО] понимают, что наш успех — это успех всего цивилизованного мира», — рассказал министр.

Вместе с тем в интервью ТСН 10 ноября Загороднюк утверждал, что страны НАТО не обязаны «воевать бок о бок» с Украиной против России. «Мы пока не являемся членом НАТО. Поэтому у них нет такого обязательства. Но наши страны-партнеры поставляют нам оружие, технику, оказывают услуги по тренировке и подготовке бойцов. Поэтому, конечно, таким способом они с нами», — говорил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов ускорить подготовку к вступлению в НАТО. По его словам, страна готова на практике доказывать, что «заслуживает такого формата отношений» с альянсом. 5 ноября генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО поможет Киеву провести необходимые реформы.

Однако накануне скепсис в отношении вероятного членства Украины в НАТО выразил украинский олигарх Игорь Коломойский, которого на этапе предвыборной кампании на Украине подозревали в покровительстве Владимиру Зеленскому. Он заявил, что НАТО не заинтересовано в приеме Украины в состав альянса, при этом США хочет, чтобы Украина «вела войну против России до последнего украинца».

Военную угрозу России, впрочем, он не исключил, выразив уверенность, что российская армия сильнее армии НАТО. «Русские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, а вы в НАТО наложите в штаны», — сказал украинский предприниматель в интервью The New York Times. Примирение с Россией Коломойский оценил в $100 млрд.

Бои под Иловайском в Донецкой области начались в августе 2014 года. Крупная группировка украинских войск попала в котел, а при попытке прорыва понесла тяжелые потери. По официальным данным Киева, в ходе боев погибли 366 украинских военных, порядка 300 бойцов ДНР и еще более 200 военных России. Россия отвергала все обвинения Киева и Запада в участии своих военных в конфликте на Донбассе. Так, в апреле 2015 года российский президент Владимир Путин говорил, что «российских войск на Украине нет».

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Украина, Россия, НАТО
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