Коломойский допустил появление русских танков в Польше

Украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью The New York Times заявил, что западные страны никогда не примут Украину в состав Европейского союза и НАТО, поэтому Киеву следует относиться к этому как к данности и начать налаживать отношения с Россией.

«Они (Россия. — РБК) в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения», — считает бизнесмен. По его мнению, США хочет, чтобы Украина «вела войну против России до последнего украинца».

Как отметил Коломойский, со временем ситуация в Донбассе забудется. «Я описываю объективно то, что я вижу и куда идет дело», — добавил он.

Кроме того, олигарх заявил, что если страны Запада начнут вести себя нагло в отношении Украины, то украинцы перейдут на российскую сторону. «Русские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, а вы в НАТО наложите в штаны и будете покупать памперсы», — заключил Коломойский.