Зеленский решил создать военную полицию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания военной полиции в Минобороны страны. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

«В структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган — военная полиция», — сказал Зеленский на встрече с руководством Верховного Совета и правительством.

Кроме того, он поручил министру обороны Андрею Загороднюку до конца года внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, соответствующую стандартам НАТО.

В конце сентября Зеленский подисал закон, который позволяет президенту единолично утверждать план обороны Украины. В документе поясняется, что «план обороны» означает совокупность документов, которые устанавливают содержание, объемы и сроки политических, экономических, социальных и других мероприятий, которые необходимы для защиты страны. Ранее, в начале сентября, Зеленский поручил составить план обороны государства Загороднюку. Президент отмечал, что Украине нужна мощная и боеспособная армия.