Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 63,25 (-0,78) Quote, 05 ноя, 13:07
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-1,06) Quote, 05 ноя, 13:07
Зеленский решил создать военную полицию Политика, 00:40 Волкер заявил о жалобе Трампа на попытку Украины вмешаться в выборы Политика, 00:37 В Госдуму внесут законопроект о блокировке сотовой связи для заключенных Технологии и медиа, 00:00 Эксперты назвали регионы с самым спокойным и опасным стилями вождения Общество, 00:00 МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах Технологии и медиа, 00:00 Онкобольная встретилась с братом перед смертью после звонка Путину Общество, 05 ноя, 23:54 Украинским прокурорам устроят обязательные тесты на способности и навыки Общество, 05 ноя, 23:44 Глава ненецкого департамента образования уволилась после ЧП в Нарьян-Маре Общество, 05 ноя, 23:39 NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе Политика, 05 ноя, 23:28 Красноярский ГУФСИН начал проверку из-за видео с насилием над заключенным Общество, 05 ноя, 23:28 Кабмин не поддержал законопроект о единой квитанции за ЖКУ Общество, 05 ноя, 23:06 Водительские права Брежнева выставят на торги Общество, 05 ноя, 23:00 Reuters узнал о планах ЕС ввести запрет на рисковую криптовалюту Финансы, 05 ноя, 22:59 Меркель описала свои планы и мечты на пенсию в ГДР Политика, 05 ноя, 22:55
Политика ,  
0 
Зеленский решил создать военную полицию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания военной полиции в Минобороны страны. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

«В структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган — военная полиция», — сказал Зеленский на встрече с руководством Верховного Совета и правительством.

Кроме того, он поручил министру обороны Андрею Загороднюку до конца года внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, соответствующую стандартам НАТО.

Политика
Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии

В конце сентября Зеленский подисал закон, который позволяет президенту единолично утверждать план обороны Украины. В документе поясняется, что «план обороны» означает совокупность документов, которые устанавливают содержание, объемы и сроки политических, экономических, социальных и других мероприятий, которые необходимы для защиты страны. Ранее, в начале сентября, Зеленский поручил составить план обороны государства Загороднюку. Президент отмечал, что Украине нужна мощная и боеспособная армия.

Теги: Владимир Зеленский, военная полиция, Минобороны
Материалы по теме
Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии
Политика
Зеленский подписал закон об утверждении плана обороны Украины президентом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter