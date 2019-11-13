Сенаторы оценили предложение Коломойского помириться с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков счел бессмысленным заявление украинского бизнесмена Игоря Коломойского о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией за $100 млрд. Об этом сенатор заявил в беседе с РБК.

«Если дружба за деньги, то смысла дружить нет. Это не может быть предметом серьезного разговора. Дружба Украины и России сама по себе — это хорошо, особенно для Украины. Украина в принципе рано или поздно все равно будет дружить с Россией, и это нормально. Замечу, что даже это высказывание о $100 млрд вызвало бурную негативную реакцию на Украине», — сказал Цеков.

Комментируя заявление украинского олигарха, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что дружба между братскими народами не продается. «И не господину Коломойскому делать такие предложения. Мы дружим всегда бескорыстно, так что спасибо за совет, но обойдемся без предложений господина Коломойского», — сказал сенатор.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал высказывание украинского олигарха «попыткой делать хорошую мину при самой плохой игре». Об этом сенатор написал на своей странице в Facebook.