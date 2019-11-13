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Сенаторы оценили предложение Коломойского помириться с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков счел бессмысленным заявление украинского бизнесмена Игоря Коломойского о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией за $100 млрд. Об этом сенатор заявил в беседе с РБК.

«Если дружба за деньги, то смысла дружить нет. Это не может быть предметом серьезного разговора. Дружба Украины и России сама по себе — это хорошо, особенно для Украины. Украина в принципе рано или поздно все равно будет дружить с Россией, и это нормально. Замечу, что даже это высказывание о $100 млрд вызвало бурную негативную реакцию на Украине», — сказал Цеков.

Комментируя заявление украинского олигарха, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что дружба между братскими народами не продается. «И не господину Коломойскому делать такие предложения. Мы дружим всегда бескорыстно, так что спасибо за совет, но обойдемся без предложений господина Коломойского», — сказал сенатор.

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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал высказывание украинского олигарха «попыткой делать хорошую мину при самой плохой игре». Об этом сенатор написал на своей странице в Facebook.

По мнению сенатора, украинский олигарх выявил ключевую проблему современной Украины, которая в лице России потеряла не только крупнейший рынок, экономического партнера и источник ценных ресурсов, но и важный элемент политической игры. Сенатор считает, что до событий на Майдане в 2014 году «Киев мог лавировать между Россией и Западом». 

Однако Евромайдан «сломал эту ситуацию, а пропагандистская линия власти на накачивание истерии по поводу «агрессии» и принятие различных резолюций и законов на эту тему закрывает такую опцию на очень долго».

Сенатор также назвал симптоматичными заявления Коломойского в адрес «американских покровителей». «Чтобы сказать: «Вы, Америка, заставляете нас воевать и даже не платите нам за это», нужно, что называется дойти до точки», — заключил Косачев.

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Ранее Игорь Коломойский в интервью The New York Times (NYT) упрекнул США в том, что те готовы воевать с Россией «до последнего украинца», но при этом не дают Украине денег. По его мнению, Запад подвел Украину, не выделив ей достаточного количества денег и не открыв для нее в должной мере свои рынки. Бизнесмен убежден, что Украину не примут ни в НАТО, ни в ЕС, из-за чего нет нужды тратить время на «пустые разговоры».

«Дайте пять, десять лет, и кровь будет забыта. Мы возьмем $100 млрд у россиян. Я думаю, что они с удовольствием дали бы их нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», — отметил олигарх.

Теги: Игорь Коломойский, Украина, Константин Косачев, Владимир Джабаров
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Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд
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Коломойский допустил появление русских танков в Польше
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