Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд

«Дайте пять, десять лет, и кровь будет забыта. Мы возьмем $100 млрд у россиян. Я думаю, что они с удовольствием дали бы их нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», — пояснил Коломойский.
Бизнесмен добавил, что если бы он был президентом Украины, то начал бы расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена (до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings). О проведении проверки просил Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Отвечая на вопрос о том, не боится ли он, что это могло бы испортить отношения с новым президентом США, которым по итогам выборов 2020 года может стать представитель Демократической партии, Коломойский сказал, что в этом случае Украина могла бы «уйти к России». По его словам, после этого российские танки окажутся возле Кракова и Варшавы, а НАТО останется только «мочить штанишки и покупать памперсы».
В августе Коломойский предлагал снять с России часть наложенных на нее санкций в обмен на возвращение под контроль Киева территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В июле бизнесмен говорил, что конфликт на Донбассе не был инициирован Россией, а возник в силу внутренних причин и «готовился 20 лет, минимум с 2004 года». Позднее в интервью РБК Коломойский пояснил, что роль России в развитии гражданского конфликта на Донбассе все-таки велика.
«Он перерос в горячую форму только благодаря Российской Федерации. Она является одним из основных спонсоров и источником этого гражданского конфликта. Если бы не было России и она убралась восвояси, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем ко всеобщему удовлетворению максимум за две недели», — сказал тогда Коломойский.
Эксперты журнала Forbes весной 2019 года оценили состояние Коломойского в $1,1 млрд, поставив его на шестое место в списке богатейших людей Украины. Среди активов Коломойского — медиахолдинг «1+1» (телеканал «1+1», а также каналы «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «1+1 International», «УНИАН ТБ» и «Бигуди» и несколько сайтов). «1+1» является одним из самых рейтинговых телеканалов Украины, на нем в том числе выходят передачи студии «Квартал 95», основателем которой является президент Украины Владимир Зеленский.