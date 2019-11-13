Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 64,2 (+0,35) Quote, 12:12
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 70,67 (+0,25) Quote, 12:12
Какую помощь государство оказывает экспортерам из малого бизнеса Партнерский материал, 15:40 СМИ узнали об интересе «Барселоны» к лучшему бомбардиру Лиги чемпионов Спорт, 15:32 В Минприроды назвали среднюю стоимость вывоза мусора после реформы Общество, 15:24 СМИ узнали о смене командующего группировкой российских войск в Сирии Общество, 15:23 Цифровизация в строительстве: международный форум в Санкт-Петербурге Партнерский материал, 15:10 Советник главы Промсвязьбанка ответил на обвинения в избиении сына Общество, 15:08 Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП в Самарской области Общество, 15:07 Маятник сомнений: какие угрозы стоят за трендами в строительстве Pro, 14:56 СК начал проверку в селе на Алтае после жалобы его жительницы Медведеву Общество, 14:54 Не криптовалюты: у каких бирж есть свои токены и зачем они нужны Крипто, 14:53 Пропавшая в Ставрополе 16-летняя девушка пряталась в подъезде Общество, 14:49 Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд Политика, 14:46 Нетрадиционная независимость: как миллениалы управляют финансами РБК и Райффайзенбанк, 14:42 «Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2 Технологии и медиа, 14:41
Политика ,  
0 
Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд
Олигарх упрекнул США в том, что те готовы воевать с Россией «до последнего украинца», но при этом не дают Украине денег. «Мы возьмем $100 млрд у россиян», — заявил Коломойский

Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.

«Они в любом случае сильнее [нас]. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, Америка, заставляете нас воевать и даже не платите нам за это», — заявил Коломойский в интервью New York Times (NYT).

По мнению Коломойского, Украину все равно не примут ни в НАТО, ни в ЕС, а потому нет нужды тратить время на «пустые разговоры». Бизнесмен говорит, что по-прежнему не испытывает любви к России, однако Запад подвел Украину, не выделив ей достаточно денег и не открыв для нее в должной мере свои рынки.

Политика
В Киеве заявили о войне за Крым до его ухода из «ослабевших рук» России

Вместо этого Запад, отметил Коломойский, просто использует Украину для того, чтобы ослабить России и готов вести эту войну «до последнего украинца». Восстановление отношений с Россией, которая способна заменить кредиты от МВФ, по словам бизнесмена, необходимо для выживания экономики Украины.

«Дайте пять, десять лет, и кровь будет забыта. Мы возьмем $100 млрд у россиян. Я думаю, что они с удовольствием дали бы их нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», — пояснил Коломойский.

Бизнесмен добавил, что если бы он был президентом Украины, то начал бы расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена (до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings). О проведении проверки просил Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Отвечая на вопрос о том, не боится ли он, что это могло бы испортить отношения с новым президентом США, которым по итогам выборов 2020 года может стать представитель Демократической партии, Коломойский сказал, что в этом случае Украина могла бы «уйти к России». По его словам, после этого российские танки окажутся возле Кракова и Варшавы, а НАТО останется только «мочить штанишки и покупать памперсы».

В августе Коломойский предлагал снять с России часть наложенных на нее санкций в обмен на возвращение под контроль Киева территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В июле бизнесмен говорил, что конфликт на Донбассе не был инициирован Россией, а возник в силу внутренних причин и «готовился 20 лет, минимум с 2004 года». Позднее в интервью РБК Коломойский пояснил, что роль России в развитии гражданского конфликта на Донбассе все-таки велика.

Политика
Интервью Игоря Коломойского РБК. Главное

«Он перерос в горячую форму только благодаря Российской Федерации. Она является одним из основных спонсоров и источником этого гражданского конфликта. Если бы не было России и она убралась восвояси, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем ко всеобщему удовлетворению максимум за две недели», — сказал тогда Коломойский.

Эксперты журнала Forbes весной 2019 года оценили состояние Коломойского в $1,1 млрд, поставив его на шестое место в списке богатейших людей Украины. Среди активов Коломойского — медиахолдинг «1+1» (телеканал «1+1», а также каналы «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «1+1 International», «УНИАН ТБ» и «Бигуди» и несколько сайтов). «1+1» является одним из самых рейтинговых телеканалов Украины, на нем в том числе выходят передачи студии «Квартал 95», основателем которой является президент Украины Владимир Зеленский.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Игорь Коломойский
Материалы по теме
Коломойский предложил снять с России часть санкций
Политика
Вице-премьер Украины заявил о готовности Киева к снятию санкций с России
Политика
Интервью Игоря Коломойского РБК. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter