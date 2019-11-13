Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд

Олигарх упрекнул США в том, что те готовы воевать с Россией «до последнего украинца», но при этом не дают Украине денег. «Мы возьмем $100 млрд у россиян», — заявил Коломойский

Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.

«Они в любом случае сильнее [нас]. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, Америка, заставляете нас воевать и даже не платите нам за это», — заявил Коломойский в интервью New York Times (NYT).

По мнению Коломойского, Украину все равно не примут ни в НАТО, ни в ЕС, а потому нет нужды тратить время на «пустые разговоры». Бизнесмен говорит, что по-прежнему не испытывает любви к России, однако Запад подвел Украину, не выделив ей достаточно денег и не открыв для нее в должной мере свои рынки.

Вместо этого Запад, отметил Коломойский, просто использует Украину для того, чтобы ослабить России и готов вести эту войну «до последнего украинца». Восстановление отношений с Россией, которая способна заменить кредиты от МВФ, по словам бизнесмена, необходимо для выживания экономики Украины.