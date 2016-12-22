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Киев сообщил о гибели в 2014 году под Иловайском 200 российских военных
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Киев сообщил о гибели в 2014 году под Иловайском 200 российских военных
Политика, 17:24
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Киев сообщил о гибели в 2014 году под Иловайском 200 российских военных
Со ссылкой на данные разведки начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексей Ноздрачев заявил, что во время боев под Иловайском погибли более 200 российских военных, а еще 300 получили ранения
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В ходе боев под Иловайском в августе 2014 года, по подсчетам Генштаба Украины, погибли около 300 бойцов вооруженных формирований самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), а также более 200 военнослужащих Российской армии, сообщает «Интерфакс-Украина».

О больших потерях среди российских военных рассказал на прошедшей 28 августа пресс-конференции начальник управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Алексей Ноздрачев. По его словам, всего за несколько месяцев 2014 года в боях погибли около 1700 служащих регулярной Российской армии, в том числе под Иловайском — более 200.

«По информации, полученной от различных разведывательных органов, и по результатам нашей работы во время иловайских событий погибло немногим более 200 военнослужащих Российской Федерации», — заявил полковник (цитата по «Украинской правде»). Он также сообщил, что около 300 российских военных получили в тех боях ранения.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

​Безвозвратные потери под Иловайском украинских силовиков на пресс-конференции оценили в 366 бойцов, среди которых были и 150 военнослужащих ВСУ. По словам Ноздрачева, на сегодняшний день пропавшими без вести считаются 84 силовика, еще 11 бойцов ВСУ и сотрудников МВД, попавших под Иловайском в плен, по-прежнему удерживаются на территории ДНР.

Бои под Иловайском развернулись в августе 2014 года. Крупная группировка украинских войск попала в котел, а при попытке прорыва понесла тяжелые потери. В августе 2017 года Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) опубликовала отчет о ходе расследования «иловайской трагедии». По ее оценке, только 29 августа при попытке прорыва из котла погибли 366 украинских военных, еще 429 получили ранения, 300 — попали в плен.

​Главной причиной поражения украинских войск в отчете ГПУ было названо вторжение на территорию Украины регулярных подразделений Российской армии. В ГПУ утверждают, что в ночь с 23 на 24 августа 2014 года перешли границу и двинулись к Иловайску сразу девять батальонно-тактических групп общей численностью 3,5 тыс. бойцов, имевших на вооружении до 60 танков и 320 бронемашин, до 60 орудий, 45 минометов и пять противотанковых ракетных комплексов. Этим силам, по данным ГПУ, и удалось окружить и разгромить под Иловайском несколько добровольческих батальонов МВД Украины и подразделения ВСУ.

В начале августа 2015 года Шевченковский районный суд Киева принял решение взять под стражу начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. По версии Киева, именно он и еще десять военнослужащих из России «организовывали, готовили и развязывали вооруженный конфликт на территории Украины».

В Москве неоднократно опровергали участие частей Российской армии в украинском конфликте. Об отсутствии на Украине регулярных российских войск заявлял, в частности, президент России Владимир Путин.

«Мы никогда не говорили, что там (на Украине. — РБК) нет людей, которые занимаются решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере, но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу», — заявил Путин 17 декабря 2015 года на традиционной большой пресс-конференции.

На следующий день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что под занятыми «решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере», людьми президент имел в виду добровольцев.

​«Очевидно, если вы прочитаете слова Путина непредвзято, вы вспомните, что он неоднократно говорил о наших согражданах, гражданах России, гражданах других стран СНГ, которые самостоятельно отправляются. Кто-то не имеет определенной сферы занятий, кто-то использует отпуск, кто-то берет отпуск за свой счет. Такие люди действительно есть, они отправляются туда», — сказал тогда Песков.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Иловайск , Украина , иловайский котел
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