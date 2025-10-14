Лукашенко призвал остановить бои, чтобы сохранить существование Украины
Белоруссия готова участвовать в инициативах Соединенных Штатов по урегулированию между Россией и Украиной и выступает за то, чтобы военный конфликт завершился как можно скорее, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании в Минске.
Минск не раз призывал к миру, напомнил президент и подчеркнул, что Украина должна существовать как суверенное, независимое государство.
«Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое, суверенное государство. Тем более что некоторые, знаете кто, уже посматривают на западные области Украины», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).
Президент добавил, что Белоруссии как ближайшему союзнику России «отводится определенная роль» в вопросе урегулирования. «Американцы в этом процессе нас увидели», — сказал он (цитата по БелТА), добавив, что Минск готов участвовать в инициативах США, для этого «есть конкретные возможности и потенциал».
12 октября в интервью репортеру ВГТРК Лукашенко призвал действовать срочно, чтобы остановить боевые действия, в противном случае они могут «привести к исчезновению Украины как государства». Он также указал на «одуревших соседей» Украины с запада, готовых «оттяпать» часть страны, однако никого конкретно не назвал.
Президент США Дональд Трамп после соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем заявил, что Соединенные Штаты сосредоточатся на решении военного противостояния России и Украины. Он выразил уверенность, что Москва пойдет на урегулирование, но допустил, что, если этого не произойдет, Киеву передадут ракеты Tomahawk. Кремль указывал, что, несмотря на напряженность, Москва по-прежнему готова к разрешению конфликта.
