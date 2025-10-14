 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Лукашенко призвал остановить бои, чтобы сохранить существование Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Военный конфликт должен завершиться сейчас, заявил Лукашенко, отметив, что «некоторые посматривают на западные области Украины». Белоруссия готова участвовать в инициативах США по урегулированию
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС)

Белоруссия готова участвовать в инициативах Соединенных Штатов по урегулированию между Россией и Украиной и выступает за то, чтобы военный конфликт завершился как можно скорее, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании в Минске.

Минск не раз призывал к миру, напомнил президент и подчеркнул, что Украина должна существовать как суверенное, независимое государство.

«Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое, суверенное государство. Тем более что некоторые, знаете кто, уже посматривают на западные области Украины», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).

Лукашенко посоветовал Зеленскому договориться
Политика
Павел Зарубин и Александр Лукашенко

Президент добавил, что Белоруссии как ближайшему союзнику России «отводится определенная роль» в вопросе урегулирования. «Американцы в этом процессе нас увидели», — сказал он (цитата по БелТА), добавив, что Минск готов участвовать в инициативах США, для этого «есть конкретные возможности и потенциал».

12 октября в интервью репортеру ВГТРК Лукашенко призвал действовать срочно, чтобы остановить боевые действия, в противном случае они могут «привести к исчезновению Украины как государства». Он также указал на «одуревших соседей» Украины с запада, готовых «оттяпать» часть страны, однако никого конкретно не назвал.

Президент США Дональд Трамп после соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем заявил, что Соединенные Штаты сосредоточатся на решении военного противостояния России и Украины. Он выразил уверенность, что Москва пойдет на урегулирование, но допустил, что, если этого не произойдет, Киеву передадут ракеты Tomahawk. Кремль указывал, что, несмотря на напряженность, Москва по-прежнему готова к разрешению конфликта.

